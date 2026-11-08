Il Catania si rialza: 2-0 al Sorrento e aggancio al secondo posto, parte la rincorsa al Potenza | CLASSIFICA

Due gol e tre punti importantissimi. Il Catania riscatta il ko di Cerignola, la seconda nelle ultime 4 gare (l’altra sconfitta è quella contro il Potenza, ndr), con una vittoria netta davanti al pubblico amico del “Massimino” battendo 2-0 il Sorrento. Gli etnei mettono in ghiaccio la gara già nel primo tempo siglando le due reti decisive ai fini del risultato finale. Al 24′ la squadra di mister Longo si porta in vantaggio con Bruzzaniti su assist di Cicerelli che semina il panico sulla sinistra e mette dentro il pallone che l’ex Pineto deve solo spingere dentro. Al 39′ arriva il raddoppio proprio con Cicerelli che parte in contropiede da centrocampo e chiude la sua cavalcata con un gran tiro a giro.

Il Catania sale al secondo posto in classifica dietro il Potenza capolista, vincitore oggi 1-3 sul campo del Savoia, davanti di 10 punti. Una volta consolidata la posizione, per i rossazzurri inizierà una lunga rincorsa che porta alla vetta e alla promozione diretta, con uno scontro diretto perso e un bilancio da ribaltare al ritorno.

Risultati 13ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 1-0

Crotone-Giugliano 0-1

Inter U23-Salernitana 1-0

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola 4-1

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento 2-0

Monopoli-Cosenza 0-0

Savoia-Potenza 1-3

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese

Foggia-Barletta

Picerno-Bari

Classifica Girone C Serie C

Potenza 32 Catania 22 Bari 22* Scafatese 21 Audace Cerignola 20 Monopoli 20 Inter U23 20 Casertana 20 Sorrento 20 Picerno 18* Giugliano 16 Cavese 15* Salernitana 15 Foggia 15* Casarano 15 Altamura 15* Barletta 12* Savoia 12 Cosenza 10 Crotone 1 (-6)

* Una partita in più

Prossimo turno, 14ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno

Ore 17:30

Audace Cerignola-Inter U23

Bari-Foggia

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia

14:30

Cavese-Crotone

Potenza-Scafatese

Salernitana-Catania

Barletta-Altamura

Cosenza-Casertana