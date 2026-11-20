“Ieri sera presso lo studio del Notaio catanese Paolo Di Giorgi il Catania FC, con la firma di Vincenzo Grella, ha perfezionato l’acquisizione del marchio storico del Calcio Catania“. Così, in una nota, il club rossoblu comunica l’acquisizione ufficiale del marchio, a circa un mese dall’asta che aveva consentito a Pelligra di aggiudicarsi il logo a 250 mila euro, dopo una mattinata lunga e ricca di colpi di scena, rilanci e controrilanci. Altro obiettivo conseguito dal club siciliano, se si considerano anche gli investimenti per la squadra e quelli per il centro sportivo di Torre del Grifo.