Catania, finalmente! Il logo storico torna a casa dopo 4 anni e una mattinata estenuante: asta all’ultimo respiro, vince Pelligra

Una mattinata estenuante, un’asta all’ultimo respiro e il fiato sospeso di tutti i tifosi del Catania. Dopo quattro anni, il logo storico della squadra rossoblu torna a casa, nelle mani del club, nelle mani della proprietà Pelligra, che aveva promesso la riacquisizione. La società, però, non era da sola: a contenderle il bene, anche il Comune, la ditta di infissi Revolution Group Srl e un privato rappresentato da un ex calciatore delle giovanili etnee. L’obiettivo era il marchio della società 11.700, dichiarata fallita nell’aprile del 2022, dopo le lunghe e ben note peripezie della vecchia gestione. In esse, contenuto anche il logo storico, ovvero quello con l’elefante e il pallone.

A vincere è Pelligra, che si aggiudica il bene per 250 mila euro dopo una mattinata testa a testa con Revolution Group Srl, l’unica a tenere testa al club fino all’ultimo. Anche perché il soggetto privato aveva fatto sapere di non voler rilanciare dopo aver scoperto l’inserimento del Comune, presente tra i competitors semplicemente in qualità di garante. Continui i rilanci, dall’inizio della mattinata odierna, dopo i 75 mila euro di ieri a mezzanotte con cui la ditta di infissi aveva rilanciato. Da quei 75 mila si è ripartiti oggi alle 9, fino ad arrivare ai conclusivi 250 mila euro, con cui Pelligra ha definitivamente superato l’ulteriore rilancio ai precedenti 235 mila euro.

Al termine della lunga asta, così come informano i canali ufficiali del club, il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella indossa la t-shirt celebrativa del momento.