Case gratis in Calabria per 10 anni! Occhiuto rilancia il progetto con un VIDEO social

Con un nuovo video pubblicato sui propri canali social, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, rilancia l’opportunità rivolta a chi attualmente vive fuori dal territorio regionale ed è interessato a trasferirsi stabilmente in Calabria. “Può candidarsi chi oggi non vive in Calabria e sceglie di trasferire la residenza”, spiega Occhiuto, indicando anche il portale attraverso il quale è possibile consultare le abitazioni disponibili: ripopola.regione.calabria.it. Il progetto Ripopola Calabria nasce con l’obiettivo di favorire il ripopolamento dei centri calabresi interessati dal progressivo calo demografico, recuperando immobili pubblici inutilizzati e destinandoli a nuovi residenti.

Nella fase sperimentale sono state messe a disposizione 50 abitazioni nei borghi calabresi. La Regione finanzia gli interventi di recupero e ristrutturazione degli immobili, che vengono poi concessi ai beneficiari in comodato d’uso gratuito per dieci anni. Non si tratta, quindi, di un trasferimento gratuito della proprietà delle case, ma della possibilità di abitarvi senza pagare un canone di affitto. L’iniziativa è rivolta a chi risiede fuori dalla Calabria e intende stabilirsi nella regione. L’avviso prevede, tra i requisiti, la residenza fuori dal territorio calabrese da almeno tre anni. L’assegnazione degli alloggi avviene attraverso graduatorie pubbliche, secondo i criteri previsti dal programma.

Come consultare le case disponibili

Per conoscere le opportunità offerte dall’iniziativa, gli interessati possono accedere al portale ufficiale Ripopola Calabria, dove è possibile visualizzare gli immobili inseriti nel progetto, conoscere i borghi aderenti e consultare le informazioni necessarie per presentare la candidatura. È proprio su questo aspetto che insiste il presidente Occhiuto nel suo nuovo messaggio social: “Le case sono online: ripopola.regione.calabria.it”. Il rilancio dell’iniziativa punta così a far conoscere a un pubblico sempre più ampio un progetto che unisce il recupero del patrimonio immobiliare pubblico alla volontà di riportare nuovi abitanti nei piccoli centri della Calabria.