Caro energia, il modello B2B di Domotek: la soluzione per ridurre i costi delle aziende di Reggio Calabria e Messina

Per un’impresa, risparmiare energia significa soprattutto contenere i costi di gestione e proteggere i margini di profitto. Un principio che assume particolare importanza anche nel tessuto economico di Reggio Calabria e Messina, dove attività commerciali, strutture ricettive, aziende agricole e realtà industriali devono confrontarsi con le oscillazioni dei prezzi di luce e gas. In uno scenario nel quale le spese energetiche possono incidere sensibilmente sui bilanci aziendali, investire nell’efficienza non risponde più soltanto a un’esigenza ambientale, ma rappresenta una scelta economica e organizzativa. È in questo contesto che si inserisce l’attività di Domotek, azienda con sede a Reggio Calabria specializzata nelle tecnologie per il risparmio energetico, che sviluppa un rapporto diretto con le imprese attraverso soluzioni Business to Business (B2B) dedicate alla riduzione dei consumi e all’autoproduzione di energia.

Domotek e le imprese dello Stretto: il rapporto B2B parte dall’analisi dei costi energetici

La particolarità di un intervento energetico destinato a un’azienda è che non esiste una soluzione valida indistintamente per tutte le attività. Un B&B di Messina, un’industria dell’area reggina, un supermercato o un’impresa agricola presentano esigenze differenti, sia per quantità di energia utilizzata sia per distribuzione dei consumi durante la giornata. Per questo il modello B2B di Domotek si sviluppa a partire dall’analisi del fabbisogno energetico dell’impresa, delle caratteristiche dell’immobile e dei processi produttivi, per individuare gli interventi potenzialmente più convenienti.

Il lavoro comprende lo studio dei consumi, la valutazione della fattibilità tecnica ed economica, la progettazione degli impianti e la stima del possibile ritorno sull’investimento. L’obiettivo è consentire all’imprenditore di valutare il progetto non soltanto in base al costo iniziale, ma anche considerando il risparmio atteso negli anni, i tempi di ammortamento e le esigenze operative dell’attività. Il rapporto tra fornitore e azienda assume così una dimensione più ampia rispetto alla semplice installazione di un impianto, perché comprende la valutazione della sostenibilità economica dell’intervento e la sua gestione nel tempo.

Fotovoltaico aziendale: come ridurre le bollette e rendere più competitiva un’impresa

Il fotovoltaico permette alle aziende di produrre direttamente una parte dell’elettricità necessaria alle attività produttive e commerciali. La disponibilità di coperture industriali, capannoni e superfici utilizzabili rende questa tecnologia particolarmente interessante per numerose imprese reggine e messinesi. L’autoconsumo dell’energia prodotta consente infatti di ridurre la quantità di elettricità acquistata dalla rete e di attenuare l’esposizione alle variazioni dei prezzi all’ingrosso. Il beneficio economico dipende tuttavia da diversi fattori: dimensioni dell’impianto, caratteristiche della struttura, consumi effettivi, orari di attività e quantità di energia utilizzata direttamente.

Un esempio concreto dell’attività B2B di Domotek è rappresentato dall’intervento realizzato per AP Condotte di Campo Calabro, azienda specializzata nella lavorazione di condotte aerauliche. Il progetto, già documentato, ha previsto l’installazione di 116 moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 70,5 kW, con una produzione annua stimata tra 100 e 110 MWh.

Un intervento che mostra come l’autoproduzione energetica possa essere integrata anche in realtà industriali caratterizzate dall’impiego di macchinari e attrezzature con consumi significativi. Il risparmio effettivo resta naturalmente legato alla quota di energia autoconsumata e alle condizioni operative dell’azienda.

Transizione 5.0 e Conto Termico 3.0: il valore della consulenza nella gestione degli incentivi

Accanto agli aspetti tecnici, un’altra questione centrale riguarda l’accesso alle agevolazioni per l’efficienza energetica delle imprese. Il quadro normativo è in continua evoluzione e richiede attenzione ai requisiti, alle certificazioni e alle modalità di presentazione delle domande. Nel 2026, il precedente credito d’imposta Transizione 5.0 ha lasciato spazio al Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento, che sostiene, alle condizioni previste dalla normativa, anche gli investimenti aziendali nell’autoproduzione e nell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Un altro strumento è il Conto Termico 3.0, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che prevede contributi per specifici interventi di efficientamento e riqualificazione energetica. Per le imprese, l’accesso agli incentivi è subordinato a condizioni precise, che variano in funzione delle caratteristiche dell’edificio, della dimensione aziendale e della tipologia di intervento.

È proprio nella gestione di questa complessità che assume rilievo il supporto tecnico di Domotek alle aziende di Reggio Calabria e Messina. La società affianca le imprese nella verifica delle opportunità disponibili, nella predisposizione della documentazione e negli adempimenti connessi agli interventi. Una valutazione preliminare accurata consente di distinguere le agevolazioni concretamente accessibili da quelle non applicabili al singolo investimento, evitando di costruire progetti su benefici fiscali non garantiti.

Dalla progettazione alla manutenzione

Il rapporto B2B non si esaurisce con la realizzazione dell’impianto. Per un’azienda, infatti, l’affidabilità dei sistemi energetici è importante quanto il risparmio iniziale: eventuali malfunzionamenti possono ridurre la produzione di elettricità, compromettere l’efficienza e incidere sui costi operativi. Per questa ragione Domotek integra progettazione, installazione, monitoraggio e manutenzione programmata, accompagnando le imprese anche dopo la conclusione dei lavori.

Il controllo delle prestazioni permette di verificare nel tempo la produzione energetica, confrontarla con le stime iniziali e individuare eventuali anomalie. È un aspetto particolarmente rilevante per le attività produttive e commerciali, che hanno bisogno di programmare i costi e mantenere efficienti gli impianti senza interferenze con il normale svolgimento del lavoro. La presenza di un interlocutore tecnico radicato nel territorio rappresenta inoltre un elemento utile nella gestione degli interventi e delle successive necessità di assistenza.

Reggio Calabria e Messina, l’efficienza energetica come investimento per il tessuto produttivo dello Stretto

Il tema del risparmio energetico aziendale riguarda direttamente le prospettive di sviluppo economico delle due sponde dello Stretto. Per le piccole e medie imprese, ridurre i costi fissi può significare liberare risorse da destinare a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi, all’innovazione tecnologica o all’ampliamento delle attività.

In questo scenario, Domotek interpreta il rapporto con il mondo imprenditoriale attraverso un modello che mette insieme competenze tecniche, conoscenza del territorio e valutazione economica degli interventi. Il passaggio dalla semplice fornitura di un impianto a un percorso di consulenza e assistenza continuativa rappresenta uno degli aspetti più significativi della sua attività nel mercato B2B.

Per richiedere una consulenza o ricevere semplicemente più informazioni al riguardo, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268, compilare un rapido form sul sito, recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.