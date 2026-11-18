La ripartenza dei lavori di riqualificazione del Campo Coni di Reggio Calabria rappresenta una svolta per i giovani atleti e per le società sportive cittadine, costretti per lungo tempo a fare i conti con la carenza di strutture adeguate. A sottolinearlo è il consigliere comunale Fabio Colella, che in una nota esprime soddisfazione per l’imminente riavvio del cantiere dello storico impianto di atletica leggera, ringraziando il sindaco Francesco Cannizzaro e l’Amministrazione comunale per il risultato raggiunto. Colella evidenzia soprattutto le difficoltà affrontate negli anni dagli sportivi reggini, molti dei quali hanno dovuto spostarsi nelle città vicine, fino a Messina, oppure allenarsi per strada. Una situazione che, secondo il consigliere, ha penalizzato la crescita di numerosi talenti e messo in difficoltà le società sportive del territorio.

“La ripartenza dei lavori al Campo Coni non è solo l’apertura di un cantiere, ma la rinascita di un’intera comunità sportiva. Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento al Sindaco On.le Francesco Cannizzaro e all’Amministrazione comunale per l’impegno, la dedizione e il risultato straordinario ottenuto per la nostra città e, in particolare, per il mondo dello sport, a cui sono da sempre visceralmente legato.”

Colella: “I nostri ragazzi costretti ad allenarsi fino a Messina o per strada”

Per il consigliere comunale, il recupero del Campo Coni assume un significato che va oltre la riqualificazione di una struttura sportiva. La possibilità di restituire agli atleti un impianto nel quale allenarsi e svolgere le proprie attività rappresenta infatti una risposta alle difficoltà che hanno caratterizzato il mondo dell’atletica leggera reggina. Colella richiama le conseguenze della prolungata indisponibilità dell’impianto, sottolineando come l’assenza di infrastrutture abbia compromesso le opportunità di crescita dei giovani e costretto le società sportive a sostenere notevoli sacrifici per continuare a operare.

“Con questo traguardo restituiamo finalmente una speranza e, soprattutto, una vera ‘casa’ ai tanti giovani atleti dell’atletica leggera e delle altre discipline. Per troppo tempo, purtroppo, i nostri ragazzi sono stati costretti a veri e propri esodi, dovendosi allenare nelle città limitrofe, spingendosi fino a Messina, o persino per strada. Questa insostenibile carenza infrastrutturale ha generato danni incalcolabili: molti talenti si sono persi per strada e le nostre storiche società sportive hanno dovuto lottare, tra mille difficoltà, per riuscire a sopravvivere.

Il ringraziamento a Cannizzaro e Catalfamo: “La politica verso lo sport è radicalmente cambiata”

Nella sua nota, Colella attribuisce all’Amministrazione Cannizzaro il merito di aver avviato un cambiamento nell’approccio alle politiche sportive, indicando la ripartenza del Campo Coni come il primo risultato di un percorso che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà interessare anche altre infrastrutture cittadine. Il consigliere rivolge inoltre un ringraziamento all’assessore Domenica Catalfamo, riconoscendole l’attenzione dedicata all’impiantistica sportiva fin dall’inizio del suo incarico.

Oggi, come Amministrazione, grazie al Sindaco della Città Francesco Cannizzaro, stiamo lanciando un messaggio fortissimo: la politica verso lo sport è radicalmente cambiata. È cambiato il metodo, è cambiato l’approccio, ed è cambiata la visione nei confronti di questo mondo essenziale per la crescita sociale e civile della città. Oltre al Sindaco Cannizzaro, mi preme ringraziare l’Assessore Domenica Catalfamo. Ha dimostrato di essere una ‘vera sportiva’, ponendo fin dal primo giorno un’attenzione prioritaria all’impiantistica, come ha giustamente ribadito in conferenza stampa. Questo del Campo Coni è solo il primo grande annuncio: nei prossimi mesi, da questa Amministrazione, ci aspettiamo e costruiremo una vera rivoluzione per quanto riguarda le infrastrutture sportive cittadine.

Il consigliere conclude il proprio intervento sottolineando la discontinuità che, a suo giudizio, caratterizza l’azione dell’attuale Amministrazione rispetto al passato. Una differenza che Colella individua nella programmazione, nella volontà di intervenire sulle criticità esistenti e nella maggiore attenzione riservata allo sport come strumento di crescita sociale e civile. “Il cambio di passo rispetto al passato è ormai evidente sotto gli occhi di tutti. C’è visione, c’è prospettiva futura, c’è un’incredibile voglia di fare e c’è una concezione dello sport diametralmente opposta a chi ci ha preceduto. La riapertura del cantiere del Campo Coni non è un semplice intervento di edilizia pubblica, ma rappresenta uno spartiacque invalicabile: da qui in avanti, per lo sport a Reggio Calabria, si scriverà un’altra storia”.