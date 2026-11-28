“Dopo il videomessaggio del presidente Occhiuto, la nostra associazione ha ricevuto in un solo giorno decine di telefonate, soprattutto da giovani calabresi interessati ad aprire un B&B e a investire nel turismo. Un interesse che dimostra quanto sia forte la voglia di restare nella propria terra e costruire qui il proprio futuro. Accogliamo positivamente l’impegno della Regione e il rifinanziamento del bando per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità, pubblicato nel 2025, che prevedeva 50 milioni di euro: 40 milioni per le strutture alberghiere e 10 milioni per quelle extralberghiere. È un intervento importante, ma, purtroppo, non sufficiente a rispondere a tutte le esigenze del settore”. Lo afferma in una nota Leonardo Trento

Presidente ARBBAC – Associazione Regionale B&B e Affittacamere della Calabria

“Il punto è semplice: se invitiamo i giovani ad aprire un B&B, dobbiamo anche metterli nelle condizioni di farlo. Ciò perché il bando attuale, quello a cui si fa riferimento in questi giorni, è rivolto esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese già costituite. Pertanto, un giovane che vuole aprire un B&B in Calabria partendo da zero, come persona fisica, non può quindi presentare domanda di finanziamento. Se poi a questo aggiungiamo alcuni criteri di valutazione previsti dal bando, che danno premialità al fatturato degli anni precedenti, possiamo comprendere che difficilmente un giovane calabrese potrà riuscire a centrare l’obiettivo di ottenere un cofinanziamento per aprire un B&B dalla regione Calabria”.

“Come associazione riteniamo che se davvero si vogliono incentivare i giovani calabresi ad avviare attività nel settore dell’accoglienza turistica servono dunque misure dirette e specifiche, che consentano loro di concorrere alla pari con chi è già titolare di impresa. Occorre poi accompagnarli concretamente: aiutarli a sviluppare un progetto, affrontare gli adempimenti burocratici, acquisire le competenze necessarie e sostenere le spese iniziali. Non basta finanziare solo chi è già un’impresa: bisogna aiutare anche chi vuole diventarlo”.

“Come associazione riteniamo di evidenziare anche un’altra necessità che interessi centinaia di operatori del settore: non si possono dimenticare i B&B in Family, quelli senza partita iva. Tante piccole strutture a conduzione familiare che già contribuiscono in modo importante all’accoglienza turistica calabrese. Queste rappresentano la stragrande parte dell’accoglienza calabrese, spesso tengono in vita i borghi e consentono ai turisti di poter “dormire” in luoghi nei quali rappresentano l’unica possibilità di soggiorno e pur regolarmente operative, sono esclusi da questa e da altre misure. ed avrebbero bisogno di sostegni specifici per migliorare le strutture e la qualità dei servizi offerte”.

“La nostra proposta è quindi di proseguire e rafforzare gli interventi della Regione, destinando maggiori risorse al turismo, magari rifinanziando con risorse importanti il bando per l’emersione qualificazione della ricettività delle seconde case, e introducendo nuove misure per chi vuole avviare un B&B e per chi già lo gestisce. Due esigenze diverse, che meritano entrambe risposte concrete. La nostra associazione è pronta a confrontarsi con la Regione per contribuire a individuare soluzioni efficaci. Le telefonate ricevute dimostrano che l’interesse dei giovani c’è. Ora bisogna fare in modo che quell’interesse possa trasformarsi in nuove attività, lavoro e opportunità per la Calabria. Ai giovani non basta dire «restate in Calabria». Bisogna dare loro gli strumenti per poterlo fare”.