Nuove opportunità per chi vuole investire nel settore turistico in Calabria, avviando una struttura ricettiva extra-alberghiera oppure migliorando un’attività già esistente. A rilanciare l’iniziativa attraverso i propri canali social è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “da 50 a 250mila euro per aprire o rinnovare un B&B in Calabria”. Si tratta dell’avviso pubblico regionale per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità, finanziato attraverso le risorse del PR Calabria FESR FSE 2021-2027.

B&B in Calabria, il bando regionale per investire nel turismo

L’iniziativa punta a favorire la nascita di nuove attività ricettive e a migliorare la qualità delle strutture già operative sul territorio calabrese. L’obiettivo è rendere più competitiva l’offerta turistica regionale, incentivando la sostenibilità ambientale, l’accessibilità, la sicurezza, la digitalizzazione delle imprese e la valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità del territorio. Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro, di cui 40 milioni inizialmente destinati alle strutture alberghiere e 10 milioni alle strutture extra-alberghiere.

Investimenti da 50mila a 250mila euro: chi può partecipare

Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare, ampliare, ristrutturare, ammodernare o riqualificare strutture ricettive extra-alberghiere. Al termine degli interventi, le strutture dovranno ottenere una classificazione non inferiore a tre sorrisi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Per questa categoria di attività, il valore complessivo dell’investimento ammissibile deve essere compreso tra un minimo di 50mila euro e un massimo di 250mila euro. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in conto capitale, secondo le condizioni e le intensità di aiuto stabilite dall’avviso pubblico.

Bando turismo Calabria: come presentare domanda

Le domande possono essere presentate attraverso l’apposita piattaforma informatica, operativa dal 5 marzo 2025, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente. Fincalabra si occuperà dell’esame delle richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione. Per ottenere l’ammissibilità sarà necessario conseguire almeno 60 punti sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal bando.

Tutte le info su https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-il-sostegno-allaccoglienza-turistica-di-qualita-in-calabria/