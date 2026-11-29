Un investimento da 17 milioni di euro per cambiare il volto delle fermate del trasporto pubblico in Calabria, rendendole più moderne, tecnologiche, confortevoli e accessibili. Dalle nuove pensiline ai monitor informativi, passando per i totem digitali e gli interventi di riqualificazione degli spazi destinati ai viaggiatori: la Regione Calabria punta a migliorare la qualità della mobilità quotidiana attraverso un programma di investimenti che coinvolge direttamente le amministrazioni comunali. A rilanciare l’iniziativa è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, accompagnato da un messaggio rivolto agli amministratori locali: “17 milioni per rifare da capo le fermate della Calabria: pensiline, monitor, totem e accessibilità. Sindaci, avete tempo fino al 25 gennaio”.

Trasporti in Calabria, 17 milioni di euro per 38 nodi intermodali in 36 Comuni

L’annuncio del governatore fa riferimento all’avviso pubblico presentato dalla Regione Calabria lo scorso 23 novembre, finanziato attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. L’intervento interessa complessivamente 38 nodi intermodali distribuiti in 36 Comuni calabresi e rientra in una strategia più ampia che prevede una rete di 54 punti di interscambio, individuati nell’ambito della programmazione regionale dei trasporti. L’obiettivo è facilitare il passaggio da un mezzo di trasporto all’altro, migliorando l’integrazione tra autobus, treni e servizi di mobilità locale. Un elemento particolarmente importante per chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, gli istituti scolastici, le università o i servizi sanitari.

Nuove pensiline, monitor e totem digitali: come cambieranno le fermate della Calabria

Il progetto non riguarda soltanto la riqualificazione estetica delle fermate, ma punta a intervenire sulla loro funzionalità. Le nuove pensiline potranno garantire una migliore protezione dalle intemperie, mentre monitor, paline informative e totem potranno rendere più semplice la consultazione delle informazioni relative ai collegamenti. Particolare attenzione viene riservata all’accessibilità, alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi: aspetti fondamentali per le persone con disabilità, gli anziani e, più in generale, tutti i cittadini con difficoltà motorie. Lo stesso filmato diffuso sui social da Occhiuto, realizzato attraverso immagini animate, racconta il cambiamento auspicato dalla Regione, mostrando il contrasto tra le vecchie fermate e infrastrutture più accoglienti, attrezzate e funzionali, oltre alla possibilità di integrare gli spostamenti in autobus e in treno.

Calabria, finanziamenti fino al 100% delle spese ammissibili: il ruolo dei sindaci

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa riguarda le condizioni economiche previste dall’avviso regionale. Il finanziamento può infatti coprire il 100% delle spese ammissibili. Da qui l’appello rivolto direttamente da Occhiuto ai sindaci, chiamati a cogliere l’opportunità attraverso la presentazione delle domande di partecipazione. Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali rappresenta un passaggio fondamentale per trasformare le risorse disponibili in interventi concreti sul territorio. La modernizzazione delle fermate, infatti, costituisce una componente della più ampia politica di miglioramento del trasporto pubblico, insieme alla qualità dei collegamenti, alla frequenza delle corse e al coordinamento tra i diversi servizi.

Trasporto pubblico in Calabria, la sfida dell’integrazione tra autobus e ferrovie

Il potenziamento dei nodi intermodali si inserisce nel percorso di riorganizzazione della mobilità regionale, già avviato attraverso la riforma del trasporto pubblico locale e il nuovo Piano regionale dei trasporti. La sfida è quella di rendere il trasporto pubblico un’alternativa concretamente utilizzabile all’automobile privata, intervenendo anche sulle condizioni in cui i passeggeri attendono i mezzi e organizzano le proprie coincidenze. Il tema dell’integrazione dei servizi assume particolare importanza anche nell’area dello Stretto, dove si sta lavorando al rafforzamento dei collegamenti tra Reggio Calabria e Messina, come dimostra la recente presentazione del FlyBusMessina, il nuovo collegamento diretto con l’Aeroporto dello Stretto, iniziativa distinta dal bando regionale sui nodi intermodali.