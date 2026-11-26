Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha espresso il cordoglio di Israele per la morte di due cittadini italiani nell’attacco con drone iraniano in Kuwait. Il capo della diplomazia israeliana ha rivolto un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime e all’intero popolo italiano. “Esprimo il profondo cordoglio di Israele per le tragiche morti di due cittadini italiani nell’attacco con drone iraniano in Kuwait. Porgo le nostre sincere condoglianze alle loro famiglie e cari, e al popolo italiano. I nostri pensieri sono con voi, e vi siamo accanto in solidarietà in questo momento doloroso. Desideriamo ai feriti una completa e rapida guarigione”, ha dichiarato Saar.

Israele, la denuncia di Saar contro l’Iran

Il ministro degli Esteri israeliano ha inoltre rivolto dure critiche a Teheran, denunciando le conseguenze delle azioni iraniane sulla sicurezza internazionale e sulla stabilità del Medio Oriente. “L’aggressione incontrollata dell’Iran minaccia la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente e oltre. Deve cessare”, ha concluso Gideon Saar.