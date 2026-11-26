Due cittadini italiani hanno perso la vita in Kuwait in seguito all’intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura di importanza strategica. Le vittime sono due civili, tecnici italiani della Rheinmetall. Nell’episodio sono rimaste ferite anche altre due persone, un cittadino kuwaitiano e uno pakistano. A darne notizia è stato il portavoce del Ministero della Difesa del Kuwait, Saud Abdulaziz Al-Otayan, attraverso una dichiarazione rilanciata dal profilo ufficiale X dell’esercito del Paese.

Attacco in Kuwait, il cordoglio del Governo italiano

La notizia della tragica morte dei due cittadini italiani è stata appresa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dei lavori del Consiglio europeo, come riferito in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha espresso, “a nome proprio e dell’intero Governo italiano, profondo cordoglio per la morte dei due connazionali, rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime”. Meloni ha inoltre manifestato la propria “vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco avvenuto in Kuwait e alle loro famiglie”.