Attacchi hacker ai supermercati, timori per la sicurezza alimentare e i prezzi: Sicilia tra le aree più colpite

Attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati italiani, cresce l’attenzione sulla sicurezza alimentare e sulle possibili conseguenze per i consumatori. Il rischio riguarda l’eventuale interruzione della catena del freddo, che potrebbe rendere non più idonei alla vendita prodotti freschi e surgelati, imponendone lo smaltimento e provocando possibili ripercussioni sulla disponibilità delle merci e sui prezzi. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, mentre la Polizia Postale ha avviato indagini per chiarire la natura e la portata degli attacchi. Da Palazzo Chigi arrivano tuttavia rassicurazioni: secondo i primi accertamenti, l’impatto sul sistema della grande distribuzione italiana risulta limitato e non sussiste un allarme generalizzato.

Attacco hacker ai supermercati, cosa rischiano i prodotti refrigerati e surgelati

Al centro della vicenda ci sono i sistemi informatici che regolano la refrigerazione degli alimenti nei punti vendita. Una loro eventuale compromissione potrebbe alterare le temperature di conservazione e mettere a rischio la sicurezza dei prodotti che necessitano di essere mantenuti costantemente al freddo. Tra gli alimenti potenzialmente più esposti figurano carne, pesce, latte, yogurt, panna, burro, formaggi, salumi, pasta fresca, insalate confezionate, piatti pronti, torte e dessert. Particolare attenzione riguarda anche i prodotti surgelati, dai gelati ai minestroni, fino alle verdure e agli altri alimenti conservati a basse temperature. Qualora venissero meno le condizioni necessarie per una corretta conservazione, i prodotti interessati potrebbero non essere più commercializzabili e dover essere eliminati. Da qui i timori per eventuali perdite di merce, carenze temporanee negli scaffali e possibili aumenti dei prezzi, conseguenze che al momento rappresentano rischi prospettati e non effetti generalizzati accertati.

Palazzo Chigi rassicura: “Impatto fortemente limitato, nessun allarme”

Nonostante l’attenzione suscitata dagli attacchi informatici, il Governo ridimensiona la portata nazionale del fenomeno. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, i primi controlli indicano che soltanto una parte molto contenuta della rete commerciale italiana sarebbe stata interessata. “Dai primi accertamenti emerge che in Italia l’impatto degli attacchi è al momento fortemente limitato dato che sono state interessate poche unità commerciali, a fronte delle migliaia presenti sull’intero territorio nazionale, per lo più munite ancora adesso di sistemi di sicurezza obsoleti, con interfacce esposte direttamente su Internet e carenze nei meccanismi di autenticazione”, si legge nella nota. Le vulnerabilità individuate riguarderebbero quindi soprattutto impianti dotati di protezioni informatiche non aggiornate e sistemi accessibili direttamente attraverso la rete. “La gran parte della catena di distribuzione risulta invece dotata di sistemi di protezione aggiornati, in grado di respingere intrusioni malevole”, aggiunge Palazzo Chigi, precisando che “Non sussiste quindi alcun allarme ma permane la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti”.

Sicilia, segnalati 20 supermercati colpiti tra Catania, Ragusa e Palermo

Secondo quanto riferito da Giovanni Arena, delegato responsabile di Federdistribuzione per la Sicilia e amministratore delegato del Gruppo Arena, i danni più rilevanti sarebbero stati registrati nell’Isola. In particolare, sarebbero 20 i supermercati interessati dagli attacchi informatici nelle province di Catania, Ragusa e Palermo, secondo le informazioni diffuse dal rappresentante di Federdistribuzione. Le segnalazioni provenienti dalla Sicilia contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sulle conseguenze degli attacchi, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e valutarne gli effetti sui sistemi di conservazione degli alimenti.

Codacons e Adoc: possibili conseguenze sui prezzi e sulla disponibilità degli alimenti

Le associazioni dei consumatori Codacons e Adoc hanno espresso preoccupazione per le potenziali ripercussioni economiche e sanitarie degli attacchi ai supermercati. Tra i rischi segnalati figurano la possibile riduzione della disponibilità di alcuni generi alimentari, gli eventuali rincari dei prezzi e i problemi di sicurezza legati alla conservazione dei prodotti deperibili. L’eventuale necessità di distruggere alimenti non più idonei alla vendita potrebbe infatti comportare perdite economiche per i punti vendita coinvolti. Le associazioni richiamano quindi l’attenzione sulla necessità di tutelare i consumatori e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza alimentare.

La Società italiana di medicina ambientale: “l’interruzione della catena del freddo può favorire microrganismi patogeni”

Sui possibili rischi sanitari interviene anche la Società italiana di medicina ambientale (Sima), che richiama l’importanza del mantenimento delle temperature previste durante tutte le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e conservazione degli alimenti. “L’interruzione della cosiddetta catena del freddo, ossia il mantenimento costante delle temperature previste durante trasporto, stoccaggio, distribuzione e conservazione degli alimenti può favorire la proliferazione di microrganismi patogeni e aumentare il rischio di infezioni e tossinfezioni alimentari”, spiega la società scientifica. Secondo Sima, l’esposizione degli alimenti a temperature superiori a quelle raccomandate può compromettere la sicurezza dei prodotti, soprattutto nel caso di carne, pesce, latte e derivati, salumi, piatti pronti e surgelati.

La questione riguarda dunque non soltanto le possibili conseguenze economiche degli attacchi informatici, ma anche la necessità di garantire che gli alimenti immessi in commercio siano stati conservati correttamente. Il quadro resta sotto osservazione. Mentre le autorità proseguono gli accertamenti e le associazioni dei consumatori chiedono attenzione sui possibili effetti degli attacchi, Palazzo Chigi conferma che l’impatto rilevato a livello nazionale è attualmente limitato e che non sussiste un allarme generalizzato.