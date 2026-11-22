“Oggi male tutto, c’è poco da salvare e dispiace. Mi prendo le responsabilità, i ragazzi devono stare sereni, c’è poco da dire, sembravamo non essere mai scesi in campo. Non c’è da parlare ma da lavorare, speriamo che non sia nulla di grave per Lancini. Le scelte? Non c’è stato niente, sia chi ha giocato che chi non ha giocato è stato al di sotto delle aspettative. Non credo che oggi ci abbiano bloccato le fonti di gioco, semplicemente quando la testa non gira…”. Così il tecnico amaranto Marco Marchionni a Radio Febea al termine della sfida tra Athletic Palermo e Reggina, finita 1-0.

“Domenica scorsa ad esempio tutti si sono presi responsabilità. Preoccupato? No, lo avrei fatto se solo qualcuno fosse stato così, ma invece è successo a tutti. Ora siamo secondi, bisogna lavorare per riprendersi la testa della classifica. Non possiamo essere questi, non possiamo non tirare in porta per tutta la partita, evidentemente c’è un problema e dobbiamo capire quale” ha aggiunto.

Dei calciatori non parlerà nessuno.