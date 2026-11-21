Athletic Palermo-Reggina è il match valido per la 13ª giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 22 novembre alle ore 14:30. La sfida si disputerà al Velodromo Paolo Borsellino e rappresenta un’altra tappa importante nella corsa degli amaranto verso la promozione. La squadra di Marco Marchionni arriva all’appuntamento nel suo momento migliore, dopo aver conquistato tre vittorie consecutive ed essere tornata al primo posto in solitaria grazie al successo per 3-2 contro il Sambiase. Una vittoria pesantissima, che ha consentito alla Reggina di staccare le inseguitrici e riprendere il comando della classifica. Adesso l’obiettivo è dare continuità ai risultati e difendere il primato anche lontano da casa, contro un avversario che cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti.

Dall’altra parte ci sarà un Athletic Palermo che naviga nella zona centrale della classifica e che sta attraversando una fase meno positiva della stagione. La formazione siciliana occupa il dodicesimo posto ed è reduce da tre partite senza vittorie, con due sconfitte e un pareggio. I padroni di casa proveranno a interrompere questa serie negativa proprio contro la capolista, mentre la Reggina cercherà il quarto successo consecutivo per consolidare la propria posizione in vetta. Un confronto che si preannuncia interessante anche alla luce dei precedenti della scorsa stagione, quando le due squadre si affrontarono anche nella semifinale playoff, vinta dagli amaranto per 1-0 grazie a un gol di Di Grazia.

Athletic Palermo-Reggina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Per i tifosi amaranto arriva però una notizia negativa sul fronte della partecipazione allo stadio. In vista della gara, infatti, la Prefettura di Palermo ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti i settori dell’impianto ai residenti nella provincia di Reggio Calabria. Un provvedimento comunicato ufficialmente dalla società amaranto che impedirà ai sostenitori reggini di seguire la squadra dalla tribuna del Velodromo Paolo Borsellino. Sarà quindi necessario affidarsi alla televisione e allo streaming per assistere alla partita. Come già accaduto nelle precedenti trasferte, Athletic Palermo-Reggina sarà trasmessa in diretta su Reggio TV, gratuitamente. La gara sarà disponibile anche in streaming attraverso i servizi dell’emittente, consentendo ai sostenitori di seguirla da computer, smartphone e altri dispositivi. Un’ulteriore possibilità è rappresentata da Reggina Channel, la piattaforma ufficiale del club, dove la visione della singola partita è proposta al costo di 9,90 euro, in alternativa all’abbonamento annuale.

Athletic Palermo-Reggina, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Come di consueto, per chi non potrà guardare la partita in diretta, ci sarà la possibilità di vivere tutte le emozioni di Athletic Palermo-Reggina su StrettoWeb, attraverso la tradizionale diretta live testuale. La gara verrà raccontata dall’inizio alla fine, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo reale, i gol, le occasioni più importanti e tutti gli episodi del match. Al termine dell’incontro spazio agli approfondimenti, alle pagelle dei calciatori amaranto, alle dichiarazioni post partita e ai risultati delle altre sfide della tredicesima giornata del girone I di Serie D.