Domenica, in Sicilia, la Reggina giocherà senza tifosi. Per la sfida del Velodromo Paolo Borsellino, casa dell’Athletic Palermo, in programma alle ore 14.30, è stato infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Reggio Calabria. E’ l’ennesima trasferta di quest’anno a cui i sostenitori amaranto non potranno accedere: in certi casi per le porte chiuse e in altri per i divieti, anche questa volta la squadra di Marchionni giocherà senza il sostegno del proprio pubblico.

Questa la nota stampa ufficiale della società dello Stretto: “AS Reggina 1914 comunica che in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo e notificato dalle Autorità competenti, in occasione della gara Athletic Club Palermo-Reggina, in programma domenica 22 novembre al velodromo Paolo Borsellino e valevole per la tredicesima giornata del girone I di serie D, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Reggio Calabria”.