La Reggina perde la sua seconda partita della stagione. Stop a Palermo, contro l’Athletic, per 1-0, risultato maturato nel finale, come a Capaci. E come a Capaci è un risultato che nasce da una brutta prestazione. Tutti insufficienti, dai giocatori all’allenatore. Queste le pagelle di StrettoWeb.

Piras 5.5 – Sull’azione del gol tenta una mezza uscita, visto il pallone in profondità, ma poi torna sui suoi passi e sembra qualche metro avanti sul tiro di Bova. Non ha subito altri tiri in porta oltre quello.

Fazio 5.5 – La difesa non aveva rischiato praticamente nulla fino al gol, al netto del solito corner. Non fa malissimo, poi nel finale si alza un po’ e si allarga a destra, ma sbaglia molto.

Lancini s.v. – Sfortunato dopo il rientro, speriamo non sia nulla di grave.

Girasole 5 – Si fa sorprendere da Bova in occasione del gol, non riuscendo a stringere e chiudere, anche se tutta la squadra è presa in controtempo dall’errore di Acquadro in disimpegno.

Baggi 5.5 – Non bene, come tutti, e passo indietro rispetto alle ultime grandiose prestazioni. C’è però anche stata difficoltà nel servire gli esterni, praticamente mai messi al servizio di far male.

Abonckelet 5 – La peggiore prestazione. Sbaglia tanto in fase di appoggio, soprattutto.

Acquadro 5 – Vale lo stesso discorso. Quando non gira, la squadra va in difficoltà. Quando è ingabbiato, la manovra non funziona. Grave, poi, l’errore nell’azione da cui nasce il gol di casa.

Rossetti 5 – Si vede poco anche lui, come tutti.

Toscano 5.5 – Poca roba, ma vale lo stesso discorso fatto per Baggi. Difficoltà a servire gli esterni.

Guida 5 – Un fantasma, anche per lui è la peggiore prestazione. Mai nel vivo della manovra, tocca pochissimi palloni e quelli che tocca li sbaglia.

Magrassi 5.5 – Il migliore tra i peggiori, probabilmente. Anche perché si sbraccia, ma gioca in mezzo a due, tre o quattro avversari. Letteralmente ingabbiato, non gli è consentito di giocare se non spalle alla porta. Servito poco e male, è suo l’unico tiro in porta degli amaranto, nel primo tempo. Ennesima conferma che il problema non è l’attaccante in sé, ma come viene servito. Dall’atteggiamento di squadra dipende anche quello dei suoi attaccanti.

dal 15′ Baldan 5 – Entra a freddo, tiene, la difesa non rischia nulla, ma anche lui ha qualche responsabilità nell’azione del gol.

dal 50′ Franchini 5 – Non era entrato male, anzi sicuramente meglio di Abonckelet. Gamba, progressione e non solo, ma il rosso nel finale è ingenuo. Forse esagerato, è vero, ma nasce comunque da un gesto di reazione e nervosismo.

dal 57′ Alma 5.5 – Sicuramente meglio di Guida, ma troppo poco.

dal 57′ Rotulo 5.5 – Idem per lui: ci mette un po’ di qualità in più, ma ai fini dei pericoli in zona offensiva, nulla da fare.

Marchionni 5 – Male. Questa squadra non è in grado di giocare sotto ritmo. Quando determina, quando l’approccio e l’atteggiamento sono giusti, non ce n’è per nessuno. Quando lo stesso è lento e superficiale, si vede nettamente. Dopo diverse settimane, si rivede il comportamento visto contro Trapani, Vibonese e Castrumfavara. Il periodo sembrava fosse alle spalle, ma evidentemente non è così. Per la prima volta, perso il primo posto.