Prima di dichiarare definitivamente tramontato il progetto dell’Alta Velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria, sarebbe opportuno distinguere le dichiarazioni politiche dagli impegni istituzionali, le considerazioni generali sul sistema dei trasporti dalle decisioni assunte dal ministero competente. Le parole pronunciate dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il convegno “Territorio e infrastrutture” alla Camera hanno suscitato la reazione del consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Falcomatà, secondo il quale sarebbe ormai venuta meno la prospettiva di realizzare una rete ferroviaria veloce fino all’estremo Sud della Penisola. Una conclusione che, tuttavia, deve confrontarsi con le recenti dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che appena due mesi fa ha confermato la progettazione dell’Alta Velocità fino alla città dello Stretto.

Il dibattito merita quindi un approfondimento che vada oltre la polemica politica delle ultime ore. Antonio Tajani è vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari Esteri e segretario nazionale di Forza Italia. Matteo Salvini, oltre a ricoprire anch’egli il ruolo di vicepremier, è invece il titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dicastero direttamente competente per la programmazione delle grandi opere ferroviarie. Una distinzione sostanziale, che non sminuisce il peso politico delle dichiarazioni del leader azzurro, ma consente di attribuire il corretto valore istituzionale alle diverse affermazioni. Per comprendere il futuro dell’Alta Velocità in Calabria, il riferimento principale resta la programmazione del MIT.

Le dichiarazioni di Antonio Tajani sull’Alta Velocità al Sud

Intervenendo iei alla Camera, in occasione della conclusione del convegno “Territorio e infrastrutture”, Antonio Tajani ha affrontato il tema del divario infrastrutturale tra il Nord e il Sud del Paese. Il ministro ha dichiarato: “non arriviamo a Reggio Calabria come a Torino, ora puntiamo sull’intermodalità”. Il titolare della Farnesina ha quindi richiamato l’importanza dell’integrazione tra differenti sistemi di trasporto per migliorare i collegamenti e superare le difficoltà infrastrutturali del Mezzogiorno.

Salvini appena due mesi fa: “è in corso di progettazione l’Alta Velocità fino a Reggio Calabria”

Non occorre risalire alle dichiarazioni dello scorso anno per ricostruire la posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 22 settembre 2026, appena due mesi prima delle parole pronunciate da Antonio Tajani, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento da Berlino durante la presentazione al Senato della relazione annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ha dichiarato esplicitamente: “è in corso di progettazione l’Alta velocità fino a Reggio Calabria”. La precisazione temporale è tutt’altro che secondaria. Non si tratta di una promessa risalente all’inizio della legislatura o di una dichiarazione ormai lontana nel tempo. Si tratta di una conferma arrivata nel settembre del 2026, a poche settimane dall’attuale dibattito politico.

Il 20 luglio 2026 Salvini aveva indicato l’obiettivo: da Reggio Calabria a Roma in quattro ore

Quella di settembre, peraltro, non è una dichiarazione isolata. Già il 20 luglio 2026, intervenendo sulla necessità di reperire ulteriori risorse per finanziare il tracciato ferroviario fino a Praia a Mare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva indicato con chiarezza il traguardo da raggiungere: “l’obiettivo è poi arrivare da Reggio a Roma in quattro ore“, Un obiettivo che consente di comprendere la portata della modernizzazione ferroviaria prospettata dal titolare del MIT. Non soltanto un incremento della capacità della rete, ma una significativa riduzione dei tempi di percorrenza tra la Capitale e la punta dello Stivale.

Da novembre 2025 a settembre 2026: la continuità degli impegni di Salvini

Era il novembre del 2025 quando Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento all’evento Most 2025 “L’innovazione che unisce”, illustrava gli investimenti destinati alla modernizzazione del sistema ferroviario nazionale. Il ministro parlava di 24 miliardi di euro di investimenti, richiamando i cantieri aperti lungo alcune delle principali direttrici italiane, fino ai primi lotti della Salerno-Reggio Calabria.In quell’occasione, come riportato da StrettoWeb, Salvini aveva fatto esplicito riferimento alla “progettazione finalmente dell’alta velocità fino a Reggio Calabria”. Un’affermazione alla quale sono seguite le dichiarazioni del luglio e del settembre 2026. Nell’arco di quasi un anno, dunque, il ministro delle Infrastrutture ha ribadito pubblicamente in più occasioni il medesimo obiettivo, indicando la città dello Stretto come destinazione della direttrice ferroviaria veloce.

Falcomatà incalza Occhiuto e Cannizzaro

Le dichiarazioni di Tajani hanno provocato la dura reazione di Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha chiamato in causa il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, chiedendo loro di chiarire la propria posizione rispetto alle parole del segretario nazionale di Forza Italia. “Le parole di Antonio Tajani sull’Alta Velocità, rilasciate in chiusura del convegno “Territorio e infrastrutture” alla Camera, sono una doccia gelata per la Calabria e una clamorosa smentita politica di Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro. Il segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro del Governo Meloni, ha di fatto ammesso che Reggio Calabria non avrà un collegamento ferroviario ad Alta Velocità. La Calabria, dunque, torna a essere una periferia da sacrificare”, afferma Falcomatà.

Il consigliere regionale del Pd evidenzia anche quella che ritiene essere una contraddizione politica: “Tajani smentisce il Governatore e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, oltre al sindaco di Reggio e segretario regionale degli azzurri, Francesco Cannizzaro, che per anni hanno assicurato la realizzazione dell’Alta Velocità fino a Reggio Calabria. Siamo davanti a una clamorosa divergenza di linea oppure all’ennesima recita di un partito più impegnato a regolare i propri equilibri interni che a difendere gli interessi dei calabresi”. “La Calabria – dice Falcomatà – non può continuare ad assistere al congresso permanente di Forza Italia. Occhiuto batta un colpo, se ne ha la forza, smentisca il suo segretario nazionale e dica ai cittadini se l’Alta Velocità arriverà davvero fino a Reggio Calabria. E Cannizzaro faccia altrettanto. Da sindaco di Reggio e coordinatore regionale di Forza Italia non può permettersi il lusso del silenzio. La città che amministra rischia di essere esclusa da una delle infrastrutture strategiche per il proprio futuro, penalizzata da quello stesso Governo col quale dice di poter intrattenere importanti e proficui rapporti”.

“Se non intendono smentire Tajani – prosegue il consigliere regionale del Pd – Occhiuto e Cannizzaro dicano apertamente ai calabresi che condividono la sua posizione, rendendosi così complici di una scelta politica gravissima ai danni della Calabria. La Regione, intanto, trovi e metta in campo tutte le risorse necessarie per garantire l’Alta Velocità fino a Reggio”. Secondo Giuseppe Falcomatà, infatti, “non possiamo abdicare a uno dei punti cardine dello sviluppo regionale, proprio mentre il centrodestra pretende di imporre il progetto scelerato e distruttivo dell’autonomia differenziata”. “L’Alta Velocità – conclude Falcomatà – è un diritto dei calabresi. Tajani ha svelato il vero volto della politica del Governo verso il Mezzogiorno. Ora Occhiuto e Cannizzaro decidano se stare dalla parte della Calabria o continuare a obbedire alle convenienze del proprio partito”.

La documentazione ufficiale del MIT: la Salerno-Reggio Calabria resta nella programmazione

Alle dichiarazioni del ministro Salvini si aggiungono le comunicazioni istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 6 agosto 2025 il MIT aveva pubblicato una nota ufficiale dal titolo “Trasporti: Salvini, avanti con AV Salerno-Reggio Calabria”, confermando l’impegno sulla direttrice ferroviaria. Il giorno successivo, attraverso un ulteriore comunicato, il dicastero aveva precisato che il primo lotto risultava interamente finanziato per 1,8 miliardi di euro. Oltretutto, anche il rapporto annuale sulle infrastrutture strategiche e prioritarie, presentato il 25 novembre 2026 alla Camera dei deputati e predisposto dal Servizio studi di Montecitorio in collaborazione con ANAC e Cresme, contempla l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria nel quadro degli investimenti infrastrutturali nazionali. La presenza dell’opera nella programmazione non equivale alla disponibilità di tutte le risorse necessarie per completarla, ma costituisce un elemento concreto da considerare prima di parlare di un suo definitivo abbandono.

Tilde Minasi aveva già rassicurato i calabresi: l’obiettivo resta Reggio Calabria

Non è la prima volta che il dibattito sull’Alta Velocità ferroviaria alimenta preoccupazioni circa il futuro dei collegamenti con l’estremo Sud. Nel luglio del 2025 il professore Francesco Russo, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, aveva prospettato il rischio che la città dovesse attendere almeno fino al 2050 per poter beneficiare dell’infrastruttura. Alle sue considerazioni aveva risposto il senatore della Lega Tilde Minasi, richiamando le intenzioni e le azioni programmatiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come riportato da StrettoWeb, il parlamentare aveva ricordato come “Matteo Salvini avesse ribadito in diverse occasioni l’obiettivo di estendere la rete veloce fino a Reggio Calabria, riducendo i tempi di percorrenza verso Roma e tenendo conto della sostenibilità economica e trasportistica degli interventi”.

Calabria e Sicilia al centro della programmazione infrastrutturale nazionale

Un ulteriore elemento di riflessione arriva dal quadro degli investimenti illustrato nell’ottobre 2026 durante il convegno sul futuro delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica italiana dopo il PNRR. Come riportato da StrettoWeb, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato circa 34 miliardi di euro al comparto delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità, con oltre un terzo delle risorse investito nel Mezzogiorno.

Il Ponte sullo Stretto e l’Alta Velocità: due tasselli dello stesso progetto di sviluppo

La prospettiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto costituisce un ulteriore elemento centrale nel ragionamento sull’Alta Velocità fino a Reggio Calabria. Il collegamento stabile tra le due sponde è concepito come un’infrastruttura destinata ad accogliere sia il traffico stradale sia quello ferroviario. La modernizzazione delle linee di accesso rappresenta quindi una componente fondamentale per valorizzarne pienamente le potenzialità. Come già evidenziato dalla senatrice Minasi, il Ponte potrebbe rappresentare un acceleratore degli investimenti infrastrutturali in Calabria e Sicilia, favorendo la costruzione e il potenziamento dei collegamenti necessari sulla terraferma. In questa prospettiva, la nuova direttrice Salerno-Reggio Calabria e il miglioramento della rete ferroviaria siciliana assumono un significato che supera i confini delle singole regioni. Il collegamento stabile sullo Stretto e la modernizzazione ferroviaria del Mezzogiorno sono opere complementari. La loro integrazione potrebbe consentire di ridurre i tempi di viaggio, migliorare la competitività del trasporto ferroviario, favorire la mobilità dei cittadini e rafforzare i collegamenti logistici tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola. Si tratta di una prospettiva di lungo periodo che richiede il coordinamento delle progettazioni e degli investimenti, oltre alla realizzazione delle singole infrastrutture.