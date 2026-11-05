Allarmi bomba sui voli in Europa, giornata di tensione nei cieli: almeno 25 aerei passeggeri coinvolti

Oggi almeno 25 voli passeggeri in tutta Europa hanno ricevuto segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni esplosivi a bordo Numerose segnalazioni sulla presunta presenza di ordigni a bordo di aerei passeggeri hanno interessato oggi diversi voli in Europa. Almeno 25 i collegamenti coinvolti da falsi allarmi bomba

aeroporto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una giornata caratterizzata da una lunga serie di allarmi bomba nei cieli europei. Oggi almeno 25 voli passeggeri in tutta Europa hanno ricevuto segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni esplosivi a bordo. Gli episodi, risultati essere falsi allarmi bomba, hanno interessato numerosi collegamenti aerei, portando nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza del trasporto aereo. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla distribuzione delle segnalazioni nei diversi Paesi europei, sulle compagnie interessate o sull’eventuale collegamento tra i singoli episodi.

Resta il dato di una giornata particolarmente intensa sul fronte degli allarmi per presunti ordigni a bordo degli aerei, con numerose segnalazioni che si sono rivelate prive di fondamento.

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