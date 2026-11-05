Allarme bomba sui cieli d’Europa: tre aerei dirottati o scortati dai caccia militari, tutti i voli coinvolgono l’Italia

Allarme bomba nei cieli europei, con tre aerei coinvolti in altrettante emergenze di sicurezza. Tutti i collegamenti interessati sono partiti dall’Italia oppure erano diretti verso aeroporti italiani. Le segnalazioni hanno fatto scattare le procedure previste in queste circostanze, con l’intervento anche di caccia militari e il dirottamento di due velivoli verso aeroporti diversi da quelli inizialmente programmati. Gli episodi riguardano un volo Aer Lingus da Dublino a Roma, un aereo Wizz Air decollato da Milano Malpensa e diretto a Varsavia e un collegamento Finnair da Helsinki a Fiumicino. Per quest’ultimo, atterrato regolarmente nella Capitale, sono state avviate le verifiche degli artificieri della Polizia.

Allarme bomba sul volo Dublino-Roma: caccia francesi in azione

Il primo episodio riguarda un Airbus A320 della compagnia irlandese Aer Lingus, partito da Dublino e diretto a Roma, dove l’arrivo era previsto alle 10:30. Durante il viaggio è scattato un sospetto allarme bomba che ha determinato l’intervento dell’aviazione militare francese. Le autorità francesi hanno disposto il decollo di alcuni caccia per intercettare e scortare l’aereo di linea verso la base aerea di Évreux, nel nord della Francia. La decisione è stata comunicata dall’aviazione militare, che ha confermato l’intervento dei propri velivoli in seguito alla segnalazione di una possibile minaccia a bordo. Anche Matignon, sede del governo francese, ha fatto sapere di seguire l’evoluzione della situazione in tempo reale, secondo le procedure di sicurezza previste. In base alle informazioni diffuse da Flightradar24, il velivolo, identificato con il numero di volo EI402, risultava ancora in volo al momento delle prime comunicazioni, con l’atterraggio a Évreux ritenuto imminente.

Volo Milano-Varsavia dirottato a Vienna

Un’altra emergenza ha interessato un Airbus A321 della compagnia Wizz Air, decollato alle 7 dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Varsavia, in Polonia. Durante il collegamento è stata ricevuta una minaccia di bomba, circostanza che ha portato a modificare la rotta e a dirigere il velivolo verso l’aeroporto di Vienna. L’aereo è atterrato nella capitale austriaca. La stessa compagnia Wizz Air ha confermato che il dirottamento è stato disposto a seguito della segnalazione ricevuta durante il volo.

Allarme bomba sul volo Helsinki-Roma: atterraggio a Fiumicino

Il terzo episodio ha riguardato un volo Finnair proveniente da Helsinki e diretto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Anche in questo caso sono arrivate segnalazioni anonime relative alla possibile presenza di un ordigno a bordo. Sono quindi state attivate le procedure di sicurezza, con l’intervento di jet dell’Aeronautica Militare italiana che hanno scortato l’aereo fino al suo arrivo. Il velivolo è atterrato regolarmente a Fiumicino intorno alle 9:30. Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e controllo da parte degli artificieri della Polizia, secondo i protocolli previsti per le minacce di questo tipo. Le verifiche risultavano ancora in corso nel corso della mattinata. Secondo quanto riferito da fonti aeroportuali, le operazioni si stanno svolgendo regolarmente e senza ripercussioni sull’operatività dello scalo romano.

Tre aerei sono stati interessati da allarmi bomba in Bulgaria

Altri tre aerei sono stati interessati da allarmi bomba in Bulgaria, facendo scattare procedure di sicurezza negli aeroporti di Sofia e Plovdiv. Quattro aerei diretti a Praga sono stati oggetto di minacce relative alla presenza di ordigni esplosivi a bordo. Lo ha reso noto la polizia ceca, precisando di giudicare “bassa la credibilità delle minacce”. “Non sottovalutiamo tuttavia la minaccia, per questo sono state attivate tutte le misure di sicurezza necessarie, cercando di ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri e sulle operazioni aeroportuali”, ha spiegato la polizia su X. Le autorità si stanno preparando all’atterraggio dei quattro velivoli in collaborazione con l’aeroporto di Praga. Dopo l’atterraggio, tutti gli aerei saranno sottoposti a controlli degli artificieri.