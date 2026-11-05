Allarme bomba su un volo Helsinki-Roma, scattano i caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare: aereo scortato a Fiumicino

Nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, due caccia Eurofighter del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare sono decollati immediatamente dalla base aerea di Grosseto a seguito di una segnalazione relativa a una sospetta minaccia a bordo di un velivolo civile proveniente da Helsinki e diretto a Roma Fiumicino. L’intervento immediato ha consentito di individuare l’aeroplano civile per poi scortarlo fino all’arrivo a destinazione, dove è atterrato in sicurezza. L’Aeronautica Militare assicura senza soluzione di continuità la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale ed euro-atlantico attraverso un dispositivo di prontezza operativa attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Donne, uomini e assetti della Forza Armata sono costantemente pronti a intervenire, in stretto coordinamento con la NATO, per garantire la sicurezza del Paese.