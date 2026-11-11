Allarme bomba nelle scuole, segnalazioni in Europa: non è un problema solo italiano. Ma c’è chi attacca Meloni e parla di messinscena: i deliri di Fratoianni e Floridia

L’allarme bomba nelle scuole non è soltanto un problema italiano. Mentre nel nostro Paese migliaia di istituti hanno ricevuto email contenenti minacce di attentati, comunicazioni analoghe sono arrivate anche in Irlanda del Nord e Scozia, dove centinaia di scuole sono state coinvolte nella stessa giornata di mercoledì 11 novembre. Una notizia importante, che conferma la dimensione internazionale dell’emergenza e contribuisce a inquadrare quanto sta accadendo in Italia in un fenomeno ben più ampio, sul quale stanno indagando le autorità di diversi Paesi. In Irlanda del Nord sono oltre 300 gli istituti che hanno segnalato alla polizia la ricezione di una comunicazione minatoria, mentre in Scozia le email avrebbero raggiunto circa 470 scuole. Alcuni edifici scolastici sono stati evacuati per precauzione, anche se le verifiche delle forze dell’ordine hanno portato a considerare le minacce prive di credibilità. Un quadro che impone di affrontare la vicenda come una questione di sicurezza internazionale, evitando conclusioni affrettate sulle responsabilità e sull’origine delle intimidazioni.

Irlanda del Nord, oltre 300 scuole minacciate: la polizia conferma il falso allarme

Il Police Service of Northern Ireland (PSNI) ha comunicato ufficialmente che oltre 300 scuole nordirlandesi hanno ricevuto lo stesso messaggio via email contenente una minaccia. Gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato elementi sospetti e la comunicazione, secondo la polizia, sarebbe stata inviata dall’esterno del Regno Unito. Le autorità stanno quindi trattando l’episodio come un falso allarme, pur proseguendo le indagini per individuare gli autori e ricostruire la diffusione dei messaggi. Alcuni istituti hanno comunque disposto evacuazioni precauzionali, tra cui la Victoria Primary School nella contea di Down, dove gli alunni sono stati accompagnati in una chiesa vicina. Il vice capo della polizia nordirlandese, Anthony McNally, ha dichiarato: “Prendiamo molto seriamente incidenti di questo tipo e comprendiamo la preoccupazione nella comunità, nelle comunità scolastiche e per studenti e genitori”. Il dirigente ha quindi aggiunto: “Le nostre indagini sono in corso, tuttavia, al momento consideriamo il rischio per il pubblico minimo.” Una valutazione che non ridimensiona la gravità delle intimidazioni, ma chiarisce che gli accertamenti finora condotti non hanno evidenziato una minaccia concreta alla sicurezza degli studenti.

Scozia, minacce a 470 scuole: gli investigatori cercano l’origine delle email

La situazione è analoga in Scozia, dove circa 470 scuole hanno ricevuto comunicazioni minatorie. Anche in questo caso sono stati segnalati provvedimenti precauzionali in alcuni istituti, ma Police Scotland ha chiarito che i messaggi sono stati valutati come falsi allarmi e che non sono emersi elementi tali da far ritenere credibile la minaccia. Le autorità scozzesi hanno precisato che non è necessario evacuare automaticamente gli edifici scolastici sulla sola base del contenuto delle email, invitando comunque il personale a mantenere alta l’attenzione e a segnalare eventuali circostanze sospette. La Cyber and Fraud Unit della polizia scozzese ha avviato approfondimenti per individuare l’origine dei messaggi, mantenendo contatti con le altre forze dell’ordine britanniche e con i partner internazionali. Il fatto che comunicazioni simili abbiano raggiunto contemporaneamente scuole di diversi Paesi costituisce uno degli elementi più significativi dell’intera vicenda. Resta da accertare se le campagne intimidatorie siano riconducibili agli stessi autori, ma è ormai evidente che il fenomeno non riguarda esclusivamente le istituzioni scolastiche italiane.

In Italia circa 6mila scuole coinvolte, mentre Fratoianni e Floridia criticano Meloni

In Italia, intanto, le email minatorie hanno raggiunto circa 6mila istituti scolastici, secondo le informazioni diffuse dal Ministero dell’Istruzione. Centinaia di scuole sono state evacuate per precauzione, mentre in altre le lezioni sono proseguite dopo le valutazioni delle autorità competenti. Le prime ricostruzioni investigative hanno individuato la provenienza tecnica di una delle comunicazioni in un account compromesso collegato a un’università di Taiwan, circostanza che apre ulteriori interrogativi sull’identità degli autori e sulle modalità utilizzate per diffondere le minacce. In questo contesto sono arrivate anche le critiche politiche al Governo. Tra gli interventi più duri figurano quelli di Nicola Fratoianni, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, e Barbara Floridia, parlamentare del Movimento 5 Stelle, che hanno collegato gli episodi alle scelte dell’esecutivo in materia di sicurezza, difesa e investimenti pubblici. Fratoianni ha contestato in particolare le argomentazioni della presidente del Consiglio sulla spesa militare, mentre Floridia ha rivolto accuse ancora più esplicite alla premier, sostenendo che il Governo avrebbe trascurato la cybersicurezza privilegiando gli armamenti.

Si tratta di un vero e proprio delirio, orchestrato ancora una volta da chi notte e giorno è ossessionato dal Governo e da Giorgia Meloni. Così come per il caro benzina, problema di certo non italiano, anche in questo caso c’è chi specula politicamente per attaccare il Premier, venendo smentito dai fatti: l’allarme bomba si è diffuso in Europa, e non solo in Italia. Addirittura poi, sui social, c’è chi ha avuto il coraggio di parlare anche di messinscena per distogliere l’attenzione sui reali problemi del paese. Una follia abbastanza complottista, ma anche questa smentita.

In un intervento pubblicato sui social, Barbara Floridia ha affermato: “Gli allarmi bomba che continuano ad arrivare dimostrano una cosa semplice: siamo un Paese vulnerabile. Giorgia Meloni ha fallito anche sull’unico tema per il quale ha voluto spendere di più: la difesa. E questo lo sta facendo mentre toglie i soldi persino alla scuola. Mandiamo armi all’Ucraina e le nostre scuole sono messe a nudo”, ha scritto Floridia, concludendo il proprio intervento con una critica generale all’esecutivo: “Il problema più grande di questo Governo è proprio questo: continua a prepararsi alle guerre di ieri, mentre trascura le vulnerabilità di oggi”.

Questo invece il messaggio di Fratoianni, a La7: “il governo italiano in questi giorni dice una cosa e poi dice il suo contrario: un giorno ci dice che c’è una guerra ibrida e che è pericolosissima. Poi ci dice che non c’è niente di cui preoccuparci che sono solo sciocchezze. C’è di evidente però una cosa: abbiamo appena appreso che verrà incrementato ulteriormente lo stanziamento per comprare nuovi F35, oltre 7 miliardi e mezzo e ci prepariamo ad investire 500 miliardi nei prossimi 10 anni per rispondere all’imperativo di Trump. Invece sul terreno della sovranità digitale e della sicurezza digitale siamo molto indietro: i fondi su questo scarseggiano, persino sull’agenzia della per sicurezza ci sono criticità legate alle sue funzioni. Vorremmo capire che cosa vuole fare il governo adesso.

Domani mattina ascolteremo cosa ha da dirci il governo, ma finora le scelte che sono fatte in materia di difesa dimostrano quello che noi sosteniamo da molto tempo, e cioè che se c’è una minaccia che l’Europa oggi subisce e c’è una minaccia questa minaccia non è costituita in primo luogo dal rischio di un’invasione militare a cui rispondere con gli F35 e con i carri armati o con le bombe, ma piuttosto dal tentativo di far saltare l’Europa e di farla saltare con strumenti come questi o con altri strumenti legati al condizionamento delle opinioni pubbliche. E di questa opera di condizionamento e di manipolazione delle opinioni pubbliche sono protagoniste in tutta Europa quelle forze alleate della destra che ci governa, sono le forze nazionaliste della destra e dell’ultra destra che sono i principali cavalli di Troia di questa offensiva”.

Le accuse politiche e un dato che cambia il quadro: le minacce colpiscono anche altri Paesi

È proprio la dimensione internazionale dell’emergenza a rendere necessario un ragionamento più approfondito. Se le stesse tipologie di minacce raggiungono contemporaneamente istituti italiani, nordirlandesi e scozzesi, diventa difficile considerare quanto accaduto come un fenomeno esclusivamente nazionale. Questo non significa che il Governo italiano non debba rispondere delle proprie politiche di sicurezza, né che le richieste di chiarimenti avanzate dall’opposizione siano prive di legittimità. Significa, piuttosto, che un problema internazionale non può essere spiegato automaticamente come la conseguenza delle decisioni di un singolo esecutivo. La questione centrale riguarda la capacità delle autorità di individuare i responsabili, distinguere rapidamente le minacce credibili dai falsi allarmi e garantire risposte coordinate senza provocare inutili interruzioni delle attività scolastiche. Su questi aspetti è possibile e necessario valutare l’operato delle istituzioni, ma la valutazione deve partire da elementi concreti e non dalla sola coincidenza temporale tra gli episodi e il dibattito politico italiano.

La teoria della messinscena del Governo per distrarre dal caro vita: nessuna prova, mentre gli allarmi colpiscono anche l’estero

Ancora più delicata è la diffusione, sui social, di messaggi che ipotizzano una presunta messinscena organizzata dal Governo per distogliere l’attenzione dai problemi economici e dal caro vita. Si tratta di un’interpretazione priva di riscontri. I fatti documentati raccontano invece di minacce recapitate in più Paesi, di interventi delle rispettive forze dell’ordine e di indagini aperte anche al di fuori dei confini italiani. Le autorità britanniche hanno confermato l’esistenza delle comunicazioni, classificandole come falsi allarmi, mentre i precedenti di ottobre dimostrano che campagne intimidatorie analoghe erano già state registrate in diverse realtà europee. Tutto questo contraddice l’idea che l’emergenza sia un evento circoscritto all’Italia e costruito esclusivamente intorno al suo dibattito politico. Non consente, da solo, di identificare gli autori né di escludere per principio ogni ipotesi investigativa, ma non esiste alcuna evidenza pubblica che sostenga la tesi di un’operazione orchestrata da Palazzo Chigi.

Il caro vita, le difficoltà economiche delle famiglie e le priorità della spesa pubblica restano temi sui quali il Governo può essere legittimamente criticato e chiamato a rispondere. Ma collegare senza prove una campagna di minacce contro le scuole a un presunto piano per manipolare l’attenzione dell’opinione pubblica significa trasformare un’ipotesi politica in un’accusa gravissima, senza il necessario fondamento. E soprattutto rischia di spostare l’attenzione dal problema reale: migliaia di studenti, insegnanti e famiglie sono stati coinvolti in una situazione di allarme che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in più Paesi europei. Le minacce si sono rivelate non credibili, ma la loro capacità di generare paura, disagi e interruzioni delle attività scolastiche è stata concreta. È su questa vulnerabilità, e sulle misure necessarie per contrastarla, che dovrebbe concentrarsi il confronto istituzionale.