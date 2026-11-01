ACR Messina, Justin Davis rompe il silenzio dopo il -20: “un’ingiustizia senza precedenti, non mi arrenderò mai”

Il presidente dell’ACR Messina, Justin Davis, rompe il silenzio a pochi giorni dalla sentenza che ha inflitto 20 punti di penalizzazione alla società giallorossa per la vicenda legata ai tesseramenti irregolari. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Davis esprime tutta la propria amarezza per una decisione che considera profondamente ingiusta, annunciando la volontà di combattere attraverso ogni mezzo legale a disposizione. Il presidente rivendica la propria estraneità alle responsabilità precedenti al suo arrivo e si rivolge direttamente alla città e alla tifoseria, chiedendo sostegno e partecipazione in quella che definisce una battaglia per la giustizia, la dignità e il futuro del club. Di seguito il testo integrale del suo messaggio.

“Quello che è successo a me e all’ACR Messina è un’ingiustizia che ritengo senza precedenti nella storia del calcio italiano. Non posso accettare che questa società, i suoi giocatori, i suoi tifosi e un’intera città debbano pagare per responsabilità che risalgono a prima del mio arrivo. A chi pensa che io debba pagare per qualcosa con cui non ho avuto assolutamente nulla a che fare, voglio dire una cosa: non mi farò mettere a tacere. Non mi arrenderò. Lotterò contro questa ingiustizia con ogni mezzo legale a mia disposizione”.

Abbiamo una squadra di avvocati straordinaria, abbiamo la squadra più forte del nostro campionato, rappresentiamo la città più bella d’Italia e, soprattutto, abbiamo i tifosi più straordinari del mondo del calcio.. Ma oggi ho bisogno di qualcosa di più del vostro sostegno dagli spalti. Ho bisogno che siate al mio fianco. Questa non è più soltanto una questione di calcio. È una battaglia per la giustizia, per la dignità, per il rispetto e per il futuro di una società che significa tutto per tantissime persone. Ho combattuto per Messina con tutto me stesso. Ora chiedo a Messina di combattere insieme a me. Lottate per ciò che vi appartiene, così come io sto lottando per voi. Una città. Una squadra. Una sola voce. Non ci arrenderemo mai. Forza Messina. Sempre”.