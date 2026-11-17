L’ossessione per il fascismo colpisce ancora, arrivando a strumentalizzare delle dichiarazioni di rappresentanti di Governo, ma non è la prima volta. Se anche ogni giorno, ogni ora, ogni secondo – ma è comunque successo spesso – Giorgia Meloni affermasse l’ovvio, ovvero di essere lontana da ogni regime dittatoriale, qualcuno avrebbe comunque qualcosa da dire. Quando poi, invece, una delle più alte cariche dello Stato si cimenta in un discorso ben più articolato, coinvolgendo la storia, il suo trascorso e le scelte del popolo, tutto viene travisato. E via di polemiche.

Al centro ci finisce il Presidente del Senato Ignazio La Russa che, nel corso di un incontro con gli studenti delle scuole superiori nell’aula consiliare di Palazzo Marino, a Milano, in occasione della 17ª edizione dell’iniziativa “Giovani di sana e robusta Costituzione”, ha dichiarato: “la volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C’è stata la Marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà popolare, che è il valore più alto della democrazia. Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista. E’ come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e ci sono decisioni sbagliate quando lo dico io. No, non è così, bisogna accettare la volontà popolare, poi sarà la storia a dire se è giusto o sbagliato”.

Il discorso è ben più ampio e articolato di una semplice frase estrapolata per alzare un polverone. A Sinistra, infatti, levata di scudi per la frase “il fascismo lo ha voluto il popolo” e tante accuse al Presidente del Senato. Nessuno tra questi, però, ha (volutamente) fatto caso ai passaggi in cui La Russa condanna gli errori del popolo di allora. Non ha mai detto che sia stata una scelta giusta, da condividere o ripetere, ma che sia stato un errore e che è la storia poi a determinare il tutto, con il trascorso degli eventi.

Le precisazioni in una lettera al Corriere della Sera

La Russa è stato poi costretto a intervenire per precisare rispetto alle sue dichiarazioni. Parole, tra l’altro, espresse in modo chiaro, in un italiano corretto, comprensibili da chiunque senza alcun preconcetto, a meno che non si sia ossessionati da un fascismo che non esiste. Il Presidente del Senato ha così scritto una lettera pubblica al Corriere della Sera per spiegare il contenuto e il significato delle sue affermazioni.

“Caro direttore, leggo stupito, ma non troppo, le contumelie rivolte nei miei confronti, non dal Corriere ma da chi non si è neanche peritato di informarsi adeguatamente su ciò che ho detto parlando agli studenti sul tema della ‘Sana e robusta Costituzione’, e non certo della storia del fascismo. A proposito di quest’ultima, comunque, confermo la mia piena adesione al pensiero e agli scritti di Renzo De Felice, e non ai romanzi (di fantasia per definizione) di giornalisti ‘impegnati’. Agli studenti, parlando di attualità, ho semplicemente sottolineato che le scelte del corpo elettorale, del popolo, giuste o sbagliate che siano, possono essere giudicate soltanto dalla storia. Per alcuni (evito le citazioni), invece, il popolo è sinceramente democratico e illuminato quando vota a sinistra, mentre se vota a destra diventa ignorante o peggio, e va rieducato”.

“Parlavo dell’oggi, ma, per inciso, ho anche detto che ‘fu il popolo’ a decidere anche le elezioni del 1924, aggiungendo testualmente, a scanso di polemiche ‘sbagliando’. Non ho citato — perché non di questo si parlava e nemmeno degli anni del consenso di cui parlano gli storici — i tanti personaggi certamente democratici che votarono per il governo Mussolini, a partire dal futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, allora sottosegretario di quel governo, e del filosofo e storico Benedetto Croce. Era un breve inciso volto semplicemente a ribadire che, allora come ora, è soltanto la storia a poter dare un giudizio definitivo, e non di parte, sulla volontà popolare. Ma evidentemente su certi temi è difficile non suscitare reazioni strumentali, specie da chi non ha mai detto nulla sulle votazioni a ‘maggioranza bulgara’ dei partiti unici dei regimi comunisti”.