Il Presidente della Repubblica di Destra e l’ossessione di un fascismo che non esiste, anzi sì: “quello vero è a Sinistra e vi dico perché”

Il fascismo non esiste, se non nella testa di chi, ideologicamente, sbraita contro il pericolo del regime ogni volta che la Destra italiana vince le elezioni. Ah sì, perché le vince, le elezioni, non sale di certo al Governo come accadeva cento anni fa. Semmai, se c’è stato qualcuno – soprattutto negli ultimi anni – che ha ottenuto le più alte cariche non dopo il voto, quella non è stata di certo Giorgia Meloni e neanche i suoi amici della coalizione. La leader di Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni in modo democratico, come accade in Italia proprio dal post fascismo. Nessuna forzatura, nessuna censura, niente olio di ricino, razzismo, violenza, assassinio di avversari politici, omofobia e chi più ne ha più ne metta. Eppure, a sentire parlare a Sinistra, sembra si viva sotto una dittatura.

E se il nuovo Presidente della Repubblica dovesse essere di Destra, per la prima volta? Apriti cielo. La Destra controllerebbe un’altra carica dello Stato. Altro che fascismo. E’ una propaganda che la Sinistra alimenterebbe ancora di più. La riflessione sul tema è stata discussa dal giornalista Roberto D’Amico. “Lentamente, molti esponenti minori e non del Pd e del Campo Lavrov stanno cominciando a urlare al grande pericolo fascista rinnovato, ma adesso non ci si limita solo alle elezioni imminenti. Il pericolo sarebbe, piuttosto, per il 2028. In quella data, infatti, scadrà il mandato di Mattarella, che non potrà ricandidarsi; sarà necessario un nuovo candidato e il Campo Lavrov, probabilmente dopo aver chiesto alla Sibilla Cumana, sa per certo che il nuovo candidato sarebbe, nel caso di nuova vittoria di Meloni, Ignazio La Russa” ha scritto in un post sui social.

“A quel punto [Aita! Aita!] ci viene detto, le destre controllerebbero tutte le più alte cariche dello Stato e sarebbe l’inizio di un nuovo ventennio. Questo, unito all’evidente (voluta?) ignoranza su come si instaura davvero una dittatura (il che avviene quando si controllano i tre poteri dello Stato e/o le Forze armate. Pinochet, Franco, i Colonnelli, Videla, la Dittatura in Brasile, Castro, Stalin controllavano l’esercito. Meloni ha perso il referendum sulla magistratura, che non controlla)”.

E’ qui che il giornalista inchioda la propaganda a Sinistra: “Sarebbe anche interessante capire perché sarebbe un pericolo quando i poteri li accentra la destra, mentre quando lo fa la sinistra (con scuola, università, cultura, molta televisione, molto giornalismo) non esisterebbe nessun pericolo. E mi pare che la sinistra abbia mostrato abbondantemente quanto sappia isolare socialmente gli eretici: basta accusarli di essere sionisti, che finiscono in Siberia (Devo ricordare Erri De Luca o i cantanti tutti?)”.

Infine, D’Amico fa notare che se c’è un vero pericolo fascista, quello non è di certo a Destra. “Quello che però rende tutto patetico, è che a questa storia del fascismo che starebbe tornando non crede più nessuno, tanto che ormai il Pd è praticamente il Titanic dopo aver urtato l’Iceberg con Schlein che non riesce a dire nulla sull’Ucraina per paura di perdere Conte e Fratoianni e i giovani del Pd che ormai hanno la tessera di Hamas o della Fratellanza. Inoltre, la gente comincia a capire che il vero pericolo non viene da destra, ma da sinistra a causa del matrimonio con l’islamismo e con il putinismo che corre il rischio di aprire la strada al fascismo, quello vero“.