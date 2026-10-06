Valerio Antonini confessa: “2 anni fa potevo prendere Reggina e Viola, ma sono stato un cogl***e”

Una rivelazione. Valerio Antonini, Presidente del Trapani, dopo l’esaltazione per aver rifilato la prima sconfitta stagionale alla Reggina, ha parlato a diverse emittenti della città. A una di queste, Radio Gamma No Stop, ha anche fatto una confessione. “Due anni fa, quando avevo capito che le cose a Trapani stavano cambiando, voi non lo sapete, ma il mio direttore finanziario, ex direttore della Guardia di Finanza di Trapani, che ha lavorato per sette anni a Reggio Calabria e che ha la moglie di Reggio Calabria, mi ha tempestato di chiamate: ‘andiamocene a Reggio Calabria, vai a fare Basket, che c’è la Viola, lì amano il Basket, c’era Ginobili. Aveva ragione lui, ma io come un cogl**e ho commesso un grande errore“ ha rivelato.

“Invece di farlo fare all’amico Claudio Lotito, che è un grande Presidente e che avete la fortuna di avere, ci sarei stato io a fare il Presiedente della Reggina e poi a portare il grande basket in città. E’ un grande rammarico che ho, perché è una bellissima città con una bellissima tifoseria” ha aggiunto alla trasmissione condotta da Peppe Rotta.