Trapani-Reggina, Antonini: “nel nostro stadio finiva 3-0, contro una squadra che oggi sembrava di due categorie inferiore”

“Che goduria. Io ci credo ancora e tu? Volete tirare fuori gli attributi e finalmente ripristinare il giusto? Io sto dimostrando che da solo contro tutti non mollo, e riesco a fare calcio alla grande. Immaginate dentro il nostro stadio e con voi al fianco! Oggi finiva 3-0 senza se e ma contro una squadra accreditata a vincere e che oggi è sembrata di due categorie inferiori“. Così, sui social, Valerio Antonini commenta il successo del Trapani contro la Reggina. Nel suo ragionamento, al di là della partita, ci finisce anche la vicenda legata al Comune, agli impianti e ai vari contenziosi in corso, nulla a che fare con il match di oggi.

Il solito Antonini, in realtà. Il Trapani ha giocato un’ottima partita, non ha rubato nulla, ma da qui a parlare di 3-0 sembra abbastanza esagerato, così come dire che oggi la Reggina sembrava di due categorie inferiori. Non è stata una squadra brillante come in altre occasioni, ma la sconfitta è arrivata solo a cinque dalla fine. Lagonigro si è superato per ben due volte, è vero, ma anche gli amaranto hanno avuto le loro occasioni.