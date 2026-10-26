Un “Ponte sullo Stretto” fatto di energia e risparmio: la soluzione Domotek al caro bollette di Reggio e Messina

L’autunno 2026 si sta rivelando particolarmente impegnativo per le famiglie di Reggio Calabria e Messina. Tra il rialzo dei costi energetici, le preoccupazioni per le prossime bollette di luce e gas e i recenti rincari dei carburanti, che hanno ulteriormente appesantito i bilanci domestici, risparmiare è diventata una priorità. E con l’avvicinarsi dell’inverno, quando aumenterà inevitabilmente il ricorso al riscaldamento, il problema rischia di farsi ancora più sentire.

Ma come difendersi concretamente dal caro energia? Oltre alle piccole attenzioni quotidiane per contenere gli sprechi, esistono soluzioni che permettono di intervenire direttamente sui consumi della propria abitazione, riducendo la dipendenza dalle oscillazioni del mercato energetico. È proprio in questo settore che opera Domotek S.r.l., realtà di Reggio Calabria specializzata nelle energie rinnovabili e nell’efficientamento energetico, che mette a disposizione di famiglie e imprese tecnologie, consulenza e assistenza per rendere gli immobili più efficienti e meno costosi da gestire.

Reggio Calabria e Messina, un’Area Integrata dello Stretto anche per le opportunità energetiche

Il tema del risparmio energetico assume un significato ancora più interessante alla luce del recente Protocollo d’Intesa sottoscritto il 16 ottobre dai Comuni di Reggio Calabria e Messina, che hanno avviato un percorso di collaborazione per la realizzazione dell’Area Integrata dello Stretto. Un progetto che punta a rafforzare i legami economici, sociali e infrastrutturali tra le due sponde, creando nuove opportunità di sviluppo per un territorio che, pur appartenendo a due regioni differenti, condivide esigenze e prospettive.

In questo contesto, anche la transizione energetica può rappresentare un terreno di crescita comune. Le famiglie reggine e messinesi affrontano infatti problemi molto simili, a partire dal costo dell’elettricità e del riscaldamento, ma condividono anche un vantaggio naturale importante: le condizioni climatiche e l’elevata disponibilità di irraggiamento solare, che rendono particolarmente interessante investire nelle energie rinnovabili.

Una prospettiva nella quale l’esperienza di un’azienda del territorio come Domotek può offrire un contributo concreto, mettendo a disposizione soluzioni tecnologiche per accompagnare cittadini e attività economiche di entrambe le sponde verso una maggiore autonomia energetica.

Come ridurre le bollette

Il punto di partenza è semplice: produrre parte dell’energia che si consuma, anziché acquistarla interamente dalla rete elettrica. Una possibilità sempre più accessibile grazie agli impianti fotovoltaici, uno dei principali ambiti di specializzazione di Domotek. L’azienda reggina si occupa della progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, studiando soluzioni dimensionate sulle effettive necessità di ogni cliente. Perché non tutte le abitazioni sono uguali e, soprattutto, non tutte le famiglie consumano energia nello stesso modo.

A rendere ancora più interessante l’investimento sono i sistemi di accumulo, batterie che consentono di conservare una parte dell’elettricità prodotta durante le ore di sole per utilizzarla successivamente, ad esempio la sera, quando i consumi domestici possono aumentare. A questi si affiancano le pompe di calore, tecnologie che permettono di riscaldare gli ambienti durante l’inverno e raffrescarli in estate, con consumi che possono risultare particolarmente convenienti quando il sistema è correttamente progettato e abbinato al fotovoltaico.

L’offerta Domotek comprende inoltre impianti solari termici, climatizzazione e interventi di riqualificazione energetica, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più adatte alle caratteristiche dell’immobile e alle disponibilità economiche del cliente.Il vantaggio non è soltanto ambientale: un impianto efficiente e ben dimensionato può tradursi in un risparmio concreto sulle bollette nel medio e lungo periodo, oltre a contribuire alla valorizzazione dell’abitazione.

Bonus energia 2026: le agevolazioni per chi investe nell’efficienza

A rendere interessante questo periodo per programmare interventi di efficientamento ci sono anche le detrazioni fiscali previste per il 2026. La normativa nazionale conferma, per gli interventi che rispettano i requisiti richiesti, una detrazione del 50% per l’abitazione principale, a favore dei soggetti aventi diritto, mentre per gli altri immobili l’aliquota ordinaria è del 36%. Un’opportunità importante, che richiede però attenzione: non tutti gli interventi rientrano nelle stesse agevolazioni e le condizioni cambiano in base alla tipologia di immobile, ai lavori effettuati e alla posizione del contribuente.

Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti capaci di valutare non soltanto la convenienza tecnica dell’investimento, ma anche la corretta gestione delle pratiche e degli adempimenti necessari, comprese le eventuali comunicazioni all’ENEA.

Domotek, dalla prima consulenza all’assistenza post installazione

È proprio l’attenzione al cliente, prima e dopo i lavori, uno degli elementi su cui si concentra l’attività di Domotek S.r.l.. Il percorso inizia con un’analisi dei consumi energetici e delle caratteristiche dell’immobile, per individuare gli interventi realmente utili. Seguono lo studio di fattibilità tecnico-economica, la progettazione, la gestione delle pratiche urbanistiche e amministrative pertinenti, fino all’installazione degli impianti.

L’azienda mette a disposizione competenze tecniche diversificate, accompagnando il cliente anche nella valutazione delle agevolazioni e delle eventuali possibilità di finanziamento o pagamento rateale. L’assistenza, inoltre, non termina con la consegna dell’impianto. Domotek offre servizi di manutenzione e supporto post-vendita, importanti per verificare nel tempo il corretto funzionamento dei sistemi installati e preservarne l’efficienza.

Dal caro bollette a un investimento per il futuro della casa

Naturalmente, il risparmio non è uguale per tutti: dipende dai consumi iniziali, dalle caratteristiche dell’edificio, dalla tipologia di impianto e dalle abitudini familiari. Proprio per questo, una consulenza personalizzata rappresenta il primo passo per capire se e quanto convenga intervenire.

Per i cittadini di Reggio Calabria e Messina, Domotek rappresenta una realtà imprenditoriale radicata nel territorio alla quale rivolgersi per valutare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie energetiche, con un servizio che unisce progettazione, installazione e assistenza.

Per richiedere una consulenza o ricevere semplicemente più informazioni al riguardo, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268, compilare un rapido form sul sito, recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.