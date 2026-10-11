Tragedia sfiorata a Reggio Calabria, grosso albero crolla nel cuore di piazza Garibaldi e colpisce un bus | FOTO

Tragedia sfiorata questa mattina, domenica 11 ottobre, a Reggio Calabria, dove un grosso albero è improvvisamente crollato a piazza Garibaldi, proprio davanti alla Stazione Centrale. Nella caduta, l’albero ha colpito un autobus di una ditta privata che fa servizio per le Ferrovie, fortunatamente senza provocare feriti. Al momento dell’incidente, infatti, a bordo del bus non c’erano passeggeri. L’unica persona presente era l’autista, che non ha riportato alcuna conseguenza. Un episodio che avrebbe potuto avere un bilancio ben più grave, considerando la posizione dell’albero e la frequentazione dell’area antistante la principale stazione ferroviaria cittadina.

Tragedia sfiorata in piazza Garibaldi: nessuno sulla panchina sotto l’albero

A rendere ancora più impressionante l’accaduto è un altro particolare: proprio sotto l’albero si trovava una panchina, sulla quale fortunatamente non era seduto nessuno al momento del crollo. Anche nell’area immediatamente interessata dalla caduta non erano presenti persone. Una doppia coincidenza fortunata che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche: nessun passeggero sull’autobus colpito e nessun cittadino sulla panchina sottostante.

Sicurezza degli alberi a Reggio Calabria, il crollo riaccende l’attenzione sul verde pubblico

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza del verde pubblico a Reggio Calabria, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate e nei pressi delle infrastrutture di trasporto. Resta da chiarire cosa abbia provocato la caduta del grosso albero e se le condizioni meteorologiche avverse delle ultime ore abbiano avuto un ruolo nel cedimento. Sarà importante verificare anche la stabilità delle altre alberature presenti nell’area di piazza Garibaldi, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo. Il dato più importante, comunque, è che non si registrano feriti: l’autista dell’autobus è rimasto illeso e nessun passante è stato coinvolto. Una tragedia evitata per fortuna, nel pieno centro di Reggio Calabria.