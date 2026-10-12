Reggio Calabria, crolla un pino al Lido Comunale sulla nuova passerella e vicino le cabine ristrutturate | FOTO

Questa mattina un grosso pino è crollato improvvisamente all’interno del Lido Comunale di Reggio Calabria. La gigantesca pianta si è abbattuta con violenza su alcune cabine che erano state ristrutturate da poco e sulla nuova passerella, un’opera che l’ex sindaco Falcomatà aveva inaugurato in pompa magna soltanto un anno fa. L’episodio ha causato ingenti danni materiali e rappresenta l’ennesima riprova visibile delle gravi condizioni di degrado e di totale abbandono in cui versano la città e la gestione del verde pubblico.

La sequenza di crolli: il pino marittimo di Piazza Garibaldi

L’incidente di questa mattina non è purtroppo un fatto isolato. Proprio ieri mattina si era verificato un crollo del tutto analogo presso la Stazione Centrale, a Piazza Garibaldi, dove un altro pino marittimo della stessa specie era franato a terra. Entrambi gli alberi probabilmente sono ceduti sotto la spinta del maltempo degli ultimi giorni: le forti piogge e le intense raffiche di vento hanno appesantito oltremodo la chioma carica di aghi, sovraccaricando le strutture degli alberi fino a provocarne lo sradicamento e la caduta.

Oltre un decennio senza potature e interventi di manutenzione

La vera causa di questi cedimenti a catena risiede nella totale assenza di cura del patrimonio arboreo cittadino. Gli alberi di Reggio Calabria non vengono potati né sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da oltre un decennio. Lasciate a se stesse per moltissimo tempo e abbandonate al loro destino, queste piante ad alto fusto sono diventate estremamente vulnerabili agli agenti atmosferici, trasformandosi in costanti fattori di pericolo per la pubblica incolumità.

Una tragedia sfiorata grazie alla solitudine del Lido

Fortunatamente il crollo di questa mattina non ha registrato feriti o vittime. Paradossalmente, a evitare il peggio è stato proprio lo stato di incuria e abbandono in cui versa l’area del Lido Comunale: al momento della caduta dell’albero non transitava nessuno nella zona interessata. Senza questa casuale assenza di passanti si sarebbe potuta verificare una tragedia ben più grave, analoga alla vera e propria strage sfiorata soltanto ventiquattr’ore prima nell’affollato piazzale della stazione di Piazza Garibaldi.

Urgono interventi immediati per la sicurezza del verde urbano

Gli episodi delle ultime ore dimostrano che non c’è più tempo da perdere. La città si trova in uno stato pietoso dopo essere stata trascurata per più di dieci anni, e la caduta del pino al Lido Comunale ne costituisce la conferma definitivo-drammatica. È indispensabile avviare immediatamente un piano straordinario di potatura, messa in sicurezza e monitoraggio del verde pubblico in tutto il territorio comunale, per restituire decoro a Reggio Calabria e garantire la sicurezza dei suoi cittadini.