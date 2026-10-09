Tornado devastanti a Marsala e Petrosino, 4 bambini feriti a scuola. Ternullo: “immagini sconvolgenti”

“Apprendo con sgomento la notizia della doppia tromba marina che ha colpito Marsala e Petrosino, nel trapanese. Immagini sconvolgenti, che raccontano la violenza improvvisa con cui questi fenomeni si abbattono sulle nostre comunità, senza lasciare il tempo di reagire”. Lo dichiara Daniela Ternullo, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. “Il mio pensiero va innanzitutto ai quattro bambini feriti all’interno della scuola Alcide De Gasperi. Rivolgo un augurio di pronta guarigione a loro e a tutti i feriti, adulti e minori. Un pensiero anche ai due occupanti dell’auto sbalzata nel burrone a Petrosino, che si trovano ricoverati in ospedale”.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i volontari e il personale del 118 per l’intervento immediato e coordinato. È nei momenti come questi che si misura il valore di chi sceglie di servire la comunità. Infine esprimo la mia vicinanza alle amministrazioni locali e alle famiglie colpite – conclude. Seguo con attenzione l’evolversi della situazione e sono in contatto con le istituzioni regionali. Sono certa che non mancheranno gli interventi necessari”.