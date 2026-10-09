Maltempo Sicilia, devastante outbreak di tornado a Marsala e Petrosino: scuole distrutte, auto scaraventate nei burroni e feriti | VIDEO

La Sicilia occidentale sta vivendo una mattinata drammatica a causa di una violenta ondata di maltempo estremo che ha investito il territorio della provincia di Trapani, provocando feriti e danni ingentissimi ad abitazioni, scuole, automobili, infrastrutture e terreni agricoli. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre 2026, una sequenza impressionante di trombe marine e tornado si è sviluppata davanti alla costa di Marsala, dove due enormi vortici sono stati osservati contemporaneamente sul mare, prima che il sistema temporalesco interessasse la terraferma con raffiche di vento violentissime.

Le conseguenze sono state particolarmente gravi nelle zone di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, dove sono in corso numerosi interventi di soccorso e messa in sicurezza. Case danneggiate, tetti strappati, automobili rovesciate, pali dell’illuminazione abbattuti e scuole investite dal vento costituiscono il primo bilancio di una giornata che rischia di lasciare conseguenze pesantissime sul territorio. Una delle situazioni più gravi si è verificata a Petrosino, dove un’automobile è stata scaraventata in un burrone, provocando il ferimento dei due occupanti. Anche nelle scuole si sono registrati momenti di grande paura e alcuni feriti lievi.

Maltempo a Marsala, due tornado contemporanei davanti al porto: quattro vortici segnalati in poche ore

Le prime immagini della mattinata hanno mostrato uno scenario meteorologico tanto spettacolare quanto inquietante. Davanti al porto di Marsala, sotto una struttura temporalesca particolarmente sviluppata, si sono formate contemporaneamente due trombe marine, visibili dalla costa come grandi colonne vorticose che collegavano la base delle nubi alla superficie del mare. I filmati realizzati da residenti e passanti hanno documentato la presenza dei vortici affiancati, mentre il cielo appariva dominato da nubi temporalesche cariche di pioggia.

Non si sarebbe trattato di un fenomeno isolato: nel corso della mattinata sarebbero stati osservati altri due vortici, portando ad almeno quattro le segnalazioni di fenomeni vorticosi nello stesso settore costiero. La successione ravvicinata di trombe marine ha richiamato l’attenzione sulla possibilità di un vero e proprio outbreak tornadico, cioè un episodio caratterizzato dalla formazione di più tornado in un’area geografica e in un intervallo temporale relativamente ristretti. La classificazione meteorologica definitiva richiederà comunque verifiche sulle traiettorie e sull’effettiva indipendenza dei diversi vortici osservati.

Il peggioramento è diventato particolarmente pericoloso quando il sistema temporalesco ha interessato la terraferma. Nelle contrade meridionali di Marsala, soprattutto tra Terrenove Bambina, Strasatti e Santo Padre delle Perriere, la violenza del vento ha provocato danni molto rilevanti agli edifici e ai veicoli. Le prime segnalazioni parlano di coperture completamente divelte, finestre infrante, serramenti strappati, oggetti scaraventati sulle strade e automobili ribaltate. Alcune abitazioni avrebbero subito danni così consistenti da risultare gravemente compromesse, mentre numerose strade sono state invase da materiali e detriti trasportati dalle raffiche.

Marsala e Petrosino devastate, cinque squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro: pali della luce abbattuti

Le due trombe marine hanno provocato danni ad edifici, automobili e zone di campagna, mentre diversi pali della luce elettrica sono stati divelti dalla forza del vento. Un elemento particolarmente preoccupante, perché il danneggiamento delle infrastrutture elettriche può determinare ulteriori situazioni di rischio per la popolazione e complicare le operazioni di soccorso.

Sul posto ci sono almeno cinque squadre dei Vigili del Fuoco impegnate tra Marsala e Petrosino, dove stanno intervenendo per assistere i cittadini e mettere in sicurezza le aree colpite. Le operazioni si concentrano sugli edifici danneggiati, sulle strade interessate dalla presenza di detriti e sulle strutture potenzialmente pericolanti. Gli interventi riguardano anche automobili coinvolte dagli effetti del vento e situazioni di emergenza nelle campagne. La vastità dell’area interessata ha richiesto inoltre l’attivazione di rinforzi provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Palermo e Agrigento. Sono mobilitati anche la Protezione Civile, i volontari e il personale sanitario del 118, impegnati nella gestione delle conseguenze del maltempo e nell’assistenza alle persone coinvolte.

La conta dei danni è ancora in corso e non esistono, al momento, stime economiche attendibili. Il quadro appare comunque particolarmente pesante per le abitazioni, le infrastrutture pubbliche e private e il comparto agricolo, con numerose segnalazioni provenienti dalle campagne comprese tra Marsala e Petrosino. La priorità rimane la verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici, soprattutto quelli che hanno subito il distacco di coperture e altri elementi strutturali.

Paura nelle scuole di Marsala, edifici danneggiati durante le lezioni: ci sono feriti

Particolarmente delicata è la situazione delle scuole investite dalla tromba d’aria. Secondo le prime notizie diffuse, tra gli edifici colpiti figura la scuola De Amicis di Marsala, dove si registrano alcuni feriti lievi. Ulteriori segnalazioni riguardano la scuola Alcide De Gasperi di Strasatti e il plesso scolastico di Terrenove Bambina, danneggiati mentre all’interno si trovavano alunni e personale. Le ricostruzioni diffuse dalla stampa locale descrivono aule sottosopra, finestre infrante, serramenti divelti, librerie rovesciate e materiale scolastico sparso sui pavimenti. Sono stati momenti di autentico terrore per bambini, insegnanti e operatori scolastici, sorpresi dalla violenza improvvisa delle raffiche.

A Terrenove Bambina viene segnalato anche il ferimento di un ragazzo, trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nella zona di Strasatti, dopo il passaggio del vortice, numerosi genitori hanno raggiunto la scuola per riprendere i propri figli, mentre proseguono le verifiche sulle condizioni degli edifici e sui danni provocati dal vento. Le strutture scolastiche rappresentano uno degli aspetti più sensibili dell’emergenza, soprattutto perché i fenomeni si sono verificati durante il normale svolgimento delle attività didattiche.

Petrosino, un’auto scaraventata in un burrone: due persone ferite

Uno degli episodi più gravi si è verificato a Petrosino, comune costiero situato immediatamente a sud di Marsala. Secondo le prime informazioni, un’automobile è stata investita dalla forza di una delle trombe d’aria ed è stata scaraventata in un burrone. All’interno del veicolo si trovavano due persone, entrambe rimaste ferite e soccorse dai soccorritori. Alcune fonti locali hanno riferito inizialmente di ferite gravi, ma non è ancora disponibile un quadro clinico ufficiale e definitivo sulle condizioni dei due occupanti.

L’incidente dimostra la pericolosità estrema che può caratterizzare un vortice atmosferico quando raggiunge la terraferma. Le raffiche associate a un tornado intenso possono esercitare pressioni molto elevate sugli oggetti investiti, provocando il ribaltamento dei veicoli e il distacco di coperture, strutture leggere e altri materiali. Il pericolo non deriva soltanto dall’azione diretta del vento, ma anche dai numerosi detriti trascinati nell’aria, che possono trasformarsi in veri e propri proiettili. La vicenda di Petrosino rappresenta uno degli episodi più drammatici dell’emergenza che sta interessando la provincia di Trapani.

Maltempo nel Trapanese, danni anche a Mazara del Vallo e treni sospesi tra Trapani e Castelvetrano

L’ondata di maltempo ha interessato anche il territorio di Mazara del Vallo, dove i Vigili del Fuoco stanno effettuando interventi in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Le operazioni riguardano la rimozione di materiali pericolosi, il soccorso ad automobilisti in difficoltà e la messa in sicurezza delle aree danneggiate. Il passaggio della perturbazione ha determinato conseguenze anche sulla mobilità ferroviaria: secondo le prime informazioni è stata sospesa la circolazione tra Trapani e Castelvetrano, lungo la linea Trapani-Piraineto via Castelvetrano, per danni provocati dalle condizioni meteorologiche avverse. Non sono ancora indicati tempi certi per il ripristino del servizio.

L’estensione geografica dei danni testimonia come l’episodio non sia rimasto circoscritto a un singolo punto della costa. La perturbazione ha prodotto condizioni meteorologiche particolarmente violente in una porzione significativa del Trapanese, con conseguenze differenziate a seconda delle aree attraversate dalle strutture temporalesche e dai vortici. Le verifiche tecniche dovranno chiarire quali danni siano stati causati direttamente dai tornado e quali dalle forti raffiche temporalesche associate al sistema perturbato.

Trombe marine in Sicilia, la deputata Ciminnisi: “case distrutte, tetti divelti, auto rovesciate e una scuola colpita”

Sulla devastazione provocata dal maltempo è intervenuta anche Cristina Ciminnisi, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto un intervento immediato delle istituzioni per sostenere le popolazioni colpite e avviare le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le dichiarazioni sottolineano la gravità delle conseguenze registrate tra Marsala e Petrosino e la necessità di assicurare risorse economiche adeguate per la gestione dell’emergenza.

“Le immagini che mi stanno arrivando da Marsala e Petrosino sono impressionanti: case distrutte, tetti divelti, auto rovesciate e una scuola colpita mentre al suo interno c’erano bambini e personale scolastico. Il mio pensiero va a loro, alle famiglie e a tutte le persone coinvolte. Ringrazio chi in queste ore è impegnato nei primi soccorsi e nella messa in sicurezza delle aree colpite”, ha dichiarato Ciminnisi, richiamando l’attenzione sulle condizioni dei cittadini e sull’impegno delle squadre di emergenza.

Il deputato regionale ha quindi sollecitato un primo intervento di natura finanziaria da parte della Regione Siciliana, indicando nella prossima variazione di bilancio uno degli strumenti attraverso i quali individuare le risorse necessarie. “Già in sede di variazione di bilancio bisogna individuare risorse adeguate per sostenere cittadini, famiglie e amministrazioni locali e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. Da anni denunciamo la necessità di affrontare seriamente il cambiamento climatico. Eventi meteorologici estremi come questo impongono di cambiare passo: servono prevenzione, investimenti e una strategia concreta per mettere in sicurezza territori e infrastrutture”.

Cambiamento climatico e tornado, Ciminnisi chiede una strategia per la sicurezza della Sicilia

Cristina Ciminnisi ha collegato l’emergenza del Trapanese alla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici, evidenziando l’importanza di programmare interventi strutturali prima del verificarsi di nuove calamità. Un tema che riguarda in particolare la vulnerabilità delle infrastrutture, degli edifici pubblici e delle aree maggiormente esposte ai fenomeni meteorologici estremi.

“La Sicilia ha bisogno di una strategia seria di adattamento climatico, con interventi programmati, risorse certe e azioni concrete per ridurre la vulnerabilità dei territori, mettere in sicurezza le infrastrutture e proteggere le persone. Non è accettabile che si torni a parlare di fragilità del territorio soltanto quando si contano i danni. Oggi bisogna aiutare chi è stato colpito. Da domani, senza archiviare tutto fino alla prossima emergenza, occorre assumersi la responsabilità di agire“, ha concluso il deputato regionale.

L’intervento politico arriva mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso e non esiste un bilancio definitivo dei danni. La questione dell’adattamento climatico è strettamente collegata alla capacità dei territori di affrontare eventi meteorologici violenti, attraverso sistemi di allertamento, manutenzione delle infrastrutture, pianificazione urbanistica e adeguate procedure di protezione civile. Sul piano scientifico, tuttavia, è importante distinguere la tendenza generale all’aumento di alcuni fenomeni meteorologici estremi dall’attribuzione di un singolo tornado al cambiamento climatico: quest’ultima richiede analisi specifiche e non può essere stabilita semplicemente osservando i danni provocati.

Perché si sono formati tanti tornado nel Trapanese? La spiegazione scientifica

La violenta sequenza di vortici osservata sulla costa occidentale della Sicilia rappresenta un fenomeno meteorologico di grande interesse, soprattutto per la contemporanea formazione di due trombe marine e per le segnalazioni di ulteriori vortici nella stessa mattinata. Nel periodo autunnale, il Mar Mediterraneo conserva ancora una significativa quantità di calore accumulato durante i mesi estivi. Quando una perturbazione introduce aria più fredda alle quote superiori dell’atmosfera e determina condizioni favorevoli all’instabilità, il contrasto termico verticale può contribuire allo sviluppo di temporali intensi e organizzati.

L’aria relativamente calda e umida presente sopra la superficie marina tende a salire quando intervengono meccanismi capaci di innescare la convezione. Durante la risalita, l’aria si espande e si raffredda, fino a raggiungere la saturazione. Il vapore acqueo condensa formando le goccioline delle nubi e liberando calore latente, un processo che può alimentare ulteriormente le correnti ascendenti. Se l’atmosfera presenta una combinazione favorevole di umidità, instabilità e sollevamento, possono svilupparsi grandi cumulonembi, responsabili di piogge torrenziali, fulmini, grandinate e raffiche molto violente.

La formazione di un tornado richiede però condizioni più specifiche rispetto a quelle necessarie per un normale temporale. Un elemento importante è il wind shear, cioè la variazione della velocità e della direzione del vento con la quota. Questa variazione può favorire la presenza di vorticità nell’ambiente atmosferico, che le correnti ascendenti temporalesche possono successivamente concentrare e intensificare. Non tutte le trombe marine, tuttavia, si sviluppano attraverso lo stesso processo: alcune si formano in corrispondenza di linee di convergenza dei venti nei bassi strati, mentre altre sono associate a strutture temporalesche più organizzate e possono avere caratteristiche molto simili ai tornado terrestri.

Nel caso di Marsala e Petrosino, la successione ravvicinata di vortici suggerisce la presenza di condizioni atmosferiche favorevoli alla concentrazione della vorticità, ma la ricostruzione scientifica dell’episodio richiederà l’esame delle immagini radar, delle osservazioni del vento e della sequenza temporale dei fenomeni. Soltanto questi dati permetteranno di stabilire se i diversi vortici abbiano avuto origine dalla stessa cella temporalesca oppure da strutture differenti.

Trombe marine e tornado, cosa succede quando il vortice passa dal mare alla terraferma

Una tromba marina è un vortice atmosferico che si manifesta sopra una superficie d’acqua. La sua caratteristica forma a imbuto è generalmente resa visibile dalla condensazione del vapore acqueo, mentre in prossimità della superficie marina si possono osservare spruzzi e goccioline sollevati dalla circolazione vorticosa. Quando un vortice tornadico raggiunge la costa e prosegue sulla terraferma, può provocare danni molto rilevanti a edifici, infrastrutture, vegetazione e automobili.

Non tutte le trombe marine possiedono la stessa intensità. Alcune sono relativamente deboli e di breve durata, mentre altre possono raggiungere velocità del vento estremamente elevate. La sola dimensione apparente del vortice non permette di stabilirne la forza effettiva. Anche la presenza di due trombe marine contemporanee non implica automaticamente che entrambe abbiano raggiunto intensità eccezionali, sebbene la loro vicinanza possa rendere particolarmente complessa e pericolosa la situazione meteorologica.

Per valutare la forza dei tornado che hanno investito il Trapanese sarà necessario analizzare i danni alle strutture attraverso criteri tecnici riconosciuti. Le classificazioni d’intensità si basano infatti su specifici indicatori di danno, come le condizioni delle abitazioni, il comportamento delle coperture, l’abbattimento degli alberi e la risposta delle infrastrutture. Il ribaltamento di un’automobile o il danneggiamento di un tetto, pur essendo segnali evidenti della violenza del fenomeno, non consentono da soli di attribuire una categoria precisa al tornado.

Sicilia, perché ottobre può essere un mese particolarmente favorevole ai fenomeni estremi

Il mese di ottobre rappresenta una fase delicata per la meteorologia mediterranea. Le temperature del mare rimangono spesso relativamente elevate dopo il periodo estivo, mentre alle quote superiori dell’atmosfera possono arrivare masse d’aria più fredde associate alle perturbazioni autunnali. Questa combinazione può favorire forti contrasti termici verticali e lo sviluppo di fenomeni convettivi intensi, soprattutto quando sono presenti elevati quantitativi di umidità nei bassi strati e condizioni dinamiche favorevoli.

Le aree costiere della Sicilia occidentale, affacciate sul Mediterraneo e sul Canale di Sicilia, possono essere interessate da linee di convergenza dei venti e da sistemi temporaleschi capaci di produrre raffiche intense e fenomeni vorticosi. La distribuzione del vento vicino alla superficie, l’interazione tra correnti provenienti da direzioni differenti e l’organizzazione delle celle temporalesche costituiscono fattori importanti per lo sviluppo di trombe marine.

La presenza di più vortici nello stesso arco temporale non significa necessariamente che ogni fenomeno sia stato generato da un temporale differente. Un’unica struttura temporalesca può produrre più tornado in successione, mentre in altri casi più vortici possono svilupparsi simultaneamente lungo una linea di convergenza. È proprio questa complessità che rende particolarmente difficile prevedere l’esatta posizione e l’intensità dei tornado, anche quando la situazione meteorologica generale indica un rischio elevato di temporali violenti.

Meteo Sicilia, il maltempo prosegue: altri temporali tra oggi e sabato 10 ottobre

L’episodio di Marsala e Petrosino si inserisce in un peggioramento atmosferico più ampio che interessa numerose regioni italiane. Una perturbazione atlantica, dopo aver coinvolto il Centro-Nord e la Sardegna, si sta estendendo verso le regioni meridionali, accompagnata da instabilità diffusa e da un calo delle temperature. Per la restante parte di venerdì 9 ottobre sono attese condizioni meteorologiche ancora instabili su diverse zone del Centro-Sud e delle Isole maggiori, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. L’instabilità è destinata a proseguire anche nella giornata di sabato 10 ottobre, rendendo necessario continuare a seguire gli aggiornamenti meteorologici e le comunicazioni delle autorità competenti.

La previsione di ulteriori temporali non implica necessariamente la formazione di nuovi tornado. I fenomeni vorticosi sono infatti caratterizzati da dimensioni spaziali e temporali relativamente ridotte e possono svilupparsi rapidamente all’interno di sistemi temporaleschi già attivi. Gli strumenti di osservazione meteorologica, in particolare radar, satelliti e reti di rilevamento delle fulminazioni, consentono di seguire l’evoluzione delle strutture temporalesche e individuare le aree nelle quali si concentrano i fenomeni più intensi. Rimane tuttavia molto complesso prevedere con precisione il punto nel quale una tromba marina potrebbe raggiungere la terraferma.

Come proteggersi da una tromba d’aria: attenzione a finestre, automobili e strutture esposte

I danni registrati oggi nel Trapanese dimostrano quanto sia importante conoscere i comportamenti corretti da adottare durante il passaggio di un tornado. Quando si osserva un vortice nelle vicinanze o si riceve un avviso di pericolo imminente, la priorità deve essere quella di raggiungere un edificio solido e cercare riparo in un ambiente interno, preferibilmente ai piani più bassi, lontano da finestre, vetrate e pareti esterne. È opportuno proteggere la testa e il collo dai detriti che potrebbero essere trasportati dal vento.

In prossimità del mare è fondamentale evitare di avvicinarsi alle trombe marine per fotografarle o realizzare video. Anche quando il fenomeno sembra distante, il vortice può cambiare posizione e raggiungere rapidamente la costa. Le automobili non costituiscono una protezione adeguata contro i tornado intensi e, quando è possibile raggiungerlo in sicurezza, è preferibile cercare riparo in un edificio robusto. È inoltre pericoloso sostare sotto alberi, pali dell’illuminazione, strutture leggere e coperture potenzialmente instabili.

Dopo il passaggio del fenomeno, occorre prestare particolare attenzione ai cavi elettrici caduti, agli edifici danneggiati e ai materiali pericolanti. Nel caso di Marsala e Petrosino, dove sono stati segnalati pali divelti e numerose coperture danneggiate, questi rischi possono persistere anche dopo la cessazione delle raffiche più violente.

Tornado a Marsala e Petrosino, ancora in corso la conta dei danni: la priorità è aiutare i cittadini

La situazione nel Trapanese rimane critica e il bilancio dell’ondata di maltempo è ancora provvisorio. Gli aggiornamenti delle agenzie di stampa diffusi tra le 11:04 e le 11:28 di venerdì 9 ottobre confermano il ferimento di diverse persone, i danni a edifici scolastici e abitazioni, la presenza di automobili ribaltate, l’abbattimento di pali dell’illuminazione e la mobilitazione di almeno cinque squadre dei Vigili del Fuoco tra Marsala e Petrosino, con ulteriori rinforzi richiesti da Palermo e Agrigento. L’intervento dei soccorritori prosegue mentre le autorità stanno verificando le condizioni degli immobili e delle infrastrutture maggiormente colpite.

Resta da accertare il numero complessivo dei feriti e l’entità delle conseguenze economiche, soprattutto per le famiglie che hanno subito danni alle abitazioni e per le attività agricole e produttive del territorio. Le richieste di aiuto e di risorse avanzate dalla deputata regionale Cristina Ciminnisi pongono già la questione degli interventi necessari per sostenere le comunità coinvolte, mentre sul piano meteorologico sarà importante analizzare nel dettaglio l’eccezionale sequenza di fenomeni vorticosi osservata lungo la costa.

Il 9 ottobre 2026 resterà una giornata particolarmente significativa nella cronaca meteorologica della Sicilia occidentale, segnata da trombe marine spettacolari ma soprattutto dalle pesanti conseguenze del loro passaggio sulle aree abitate. Un’emergenza che rende indispensabili soccorsi tempestivi, verifiche sulla sicurezza degli edifici e un costante monitoraggio delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.