Tornado a Marsala, scuola distrutta con 273 bambini all’interno: “ci siamo salvati per miracolo”

“Una tromba marina ha investito in pieno la succursale di Terrenuove e l’ha distrutta totalmente. Per fortuna, grazie all’intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada, auto che sono volate. Insomma, è andata bene. Il signore ci ha aiutato“. Lo ha detto il dirigente scolastico Leonardo Gullotta parlando del plesso di contrada Terrenove della scuola Alcide De Gaspari di Marsala. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c’erano 273 bambini.

“Io avevo avvisato i plessi di stare allerta – ha aggiunto il dirigente scolastico – per fortuna le maestre avevano visto pericolo, però non pensavamo di essere così sfortunati che passasse proprio sulla nostra scuola. Abbiamo rassicurato tutte le famiglie che hanno ripreso i bambini dalla scuola. Adesso pensiamo alle opere di ricostruzione. Siamo sereni perché i bambini e il personale si sono salvati. Hanno avuto paura e adesso c’è dello sconforto tra loro, lo provo anche io, ma è normale. Ma abbiamo reagito tutti per dare il massimo in questa operazione di soccorso, ed è andata bene”.