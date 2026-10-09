Tornado a Marsala e Petrosino, allarme fake news a Mazara del Vallo: il sindaco interviene e chiarisce tutto

“Stanno circolando attraverso chat private e social network falsi comunicati e messaggi a lui attribuiti, contenenti notizie non veritiere sul territorio mazarese. Si invitano la cittadinanza e gli organi di informazione a non diffondere tali messaggi e a fare esclusivo riferimento alle comunicazioni ufficiali del Comune, dell’Amministrazione comunale e ai rispettivi canali social istituzionali”. Lo afferma il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, sulle trombe marine che hanno colpito Marsala e Petrosino.

“La situazione a Mazara del Vallo – sottolinea il primo cittadino – è attualmente sotto controllo e costantemente monitorata dagli organi competenti. Ogni eventuale aggiornamento o indicazione alla popolazione saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali“. Il sindaco rivolge infine un appello a tutti i cittadini affinché, “soprattutto in momenti così delicati e drammatici, si eviti di alimentare la diffusione di notizie false che rischiano di generare paura, confusione e ulteriore disagio psicologico nella popolazione”. “La corretta informazione – conclude – è una responsabilità di tutti”.