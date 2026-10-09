Tornado a Marsala, 11 feriti tra cui 4 bambini: grave un 70enne con fratture multiple

Anche presso l’ospedale di Mazara del Vallo sono stati ricoverati dei feriti a seguito della doppia tromba d’aria nel Trapanese, partita dal mare dinanzi al porto di Marsala. Di tratta di un politraumatizzato e di una signora con alcune ferite. Il politraumatizzato, un 70enne, giunto al pronto soccorso in codice rosso, con fratture multiple in più parti del corpo, è vigile e cosciente ed è stato stabilizzato in sala operatoria. Ne è stato quindi disposto il trasferimento nel trauma center del Villa Sofia di Palermo).

La signora ricoverata ha solo un trauma lieve alla caviglia. Nell’ospedale di Marsala, invece, sono stati medicati in pronto soccorso, per lievi ferite da taglio ed escoriazioni, 4 bimbi e 5 adulti. Anche in nel presidio ospedaliero mazarese e’ stato attivato il Peimaf. La direzione dell’Asp ha messo in campo l’equipe psicosociale per l’emergenza, con complessivamente circa dieci psicologi, anche per i familiari dei ricoverati.