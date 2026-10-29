Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia, svelato il simbolo per le elezioni politiche 2027: Cateno De Luca al fianco del centrodestra

Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia presenta il simbolo con cui intende partecipare alle elezioni politiche del 2027 al fianco del centrodestra. La nuova identità grafica è stata svelata nel corso della giornata conclusiva della convention promossa da Cateno De Luca, che ha segnato un passaggio organizzativo nella costruzione della federazione politica nazionale. Il simbolo mette in evidenza il nome di De Luca, riportato in grandi caratteri neri su uno sfondo giallo nella parte superiore del logo. Al centro compare la scritta “Sindaci d’Italia”, racchiusa in una cornice circolare con i colori della bandiera italiana, mentre nella parte inferiore trova spazio il tradizionale contrassegno di Sud chiama Nord, accompagnato dalla dicitura “Per le autonomie”.
De Luca protagonista del nuovo simbolo
La presentazione del logo arriva nella stessa giornata in cui Cateno De Luca è stato eletto portavoce della lista Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia, tra gli applausi dei partecipanti alla convention. La scelta grafica attribuisce particolare visibilità al suo nome e riunisce in un unico contrassegno le due componenti del progetto politico.