Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia, Cateno De Luca eletto portavoce: applausi alla convention per il sindaco di Taormina

Cateno De Luca è stato eletto per acclamazione portavoce della lista Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia. La designazione è avvenuta nel corso della giornata conclusiva della convention del movimento, alla presenza dei partecipanti che hanno accolto la nomina con numerosi applausi. L’elezione rappresenta uno dei principali passaggi politici e organizzativi dell’appuntamento, dedicato alla definizione della struttura della federazione e del progetto nazionale promosso da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia.

Con l’acclamazione di Cateno De Luca come portavoce, la lista individua la figura chiamata a rappresentarla nel percorso politico verso le prossime elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni e del centrodestra. La nomina si inserisce nel programma della convention, che prevede anche la presentazione del logo della nuova lista elettorale.