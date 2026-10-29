Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia, Cateno De Luca eletto portavoce: applausi alla convention per il sindaco di Taormina

La designazione durante la giornata conclusiva della convention del movimento. Cateno De Luca assume il ruolo di portavoce della lista Sud chiama Nord-Sindaci d'Italia, accompagnato dagli applausi dei presenti

magorno e de luca

Cateno De Luca è stato eletto per acclamazione portavoce della lista Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia. La designazione è avvenuta nel corso della giornata conclusiva della convention del movimento, alla presenza dei partecipanti che hanno accolto la nomina con numerosi applausi. L’elezione rappresenta uno dei principali passaggi politici e organizzativi dell’appuntamento, dedicato alla definizione della struttura della federazione e del progetto nazionale promosso da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia.

Con l’acclamazione di Cateno De Luca come portavoce, la lista individua la figura chiamata a rappresentarla nel percorso politico verso le prossime elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni e del centrodestra. La nomina si inserisce nel programma della convention, che prevede anche la presentazione del logo della nuova lista elettorale.

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