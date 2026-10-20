Sud chiama Nord, Meloni alla convention di De Luca: annunciati anche Lupi e De Poli

La convention nazionale di Sud chiama Nord, il movimento politico guidato da Cateno De Luca, si prepara ad accogliere importanti esponenti del centrodestra italiano. A illustrare le partecipazioni previste è stata Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, intervenuta durante la conferenza stampa organizzata dal movimento davanti a Montecitorio, a Roma. L’appuntamento, in programma dal 27 al 29 ottobre, rappresenterà un momento di confronto politico sul futuro del movimento e sulle prospettive della collaborazione nazionale con il centrodestra. Tra le presenze annunciate spicca quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, atteso per il 29 ottobre, giornata conclusiva della convention.

Annunciati anche Maurizio Lupi e Antonio De Poli

Laura Castelli ha inoltre confermato, tra gli ospiti della manifestazione, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, e Antonio De Poli, esponente dell’Unione di Centro (Udc). La loro partecipazione annunciata amplia il quadro degli interlocutori politici coinvolti nell’iniziativa e conferma l’attenzione di Sud chiama Nord verso le diverse componenti del centrodestra. L’appuntamento romano rappresenterà dunque anche un’occasione per approfondire il dialogo tra il movimento di De Luca e le altre forze politiche, nel contesto del progetto nazionale che Sud chiama Nord intende sviluppare.

Salvini e Tajani, si attendono ancora le risposte

Non sono invece ancora arrivate, secondo quanto riferito da Castelli durante la conferenza stampa, le conferme di Matteo Salvini, leader della Lega, e Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia. Il movimento è in attesa delle loro risposte per definire ulteriormente il quadro delle partecipazioni alla convention. Al momento, dunque, la presenza di Salvini e Tajani non può essere considerata confermata.

Sud chiama Nord guarda alla politica nazionale

La convention di Roma si inserisce nel percorso attraverso il quale Cateno De Luca e Sud chiama Nord intendono rafforzare la propria dimensione nazionale, valorizzando il ruolo dei sindaci, degli amministratori locali e delle realtà civiche. Proprio durante la conferenza stampa davanti a Montecitorio, De Luca ha ribadito la volontà di costruire un progetto politico fondato sul pragmatismo e sull’esperienza amministrativa, nel quadro dell’iniziativa che punta a coinvolgere anche Sindaci d’Italia. L’appuntamento dal 27 al 29 ottobre sarà quindi un passaggio importante per presentare il percorso organizzativo e politico del movimento, anche alla luce delle interlocuzioni avviate con il centrodestra.