Sua Sanità. La salute di Papa Leone affidata a un medico calabrese: chi è il chirurgo che opererà il Pontefice ai polmoni

C’è anche un nome che arriva dalla Calabria al centro dell’attenzione per l’imminente intervento chirurgico a Papa Leone XIV. È quello del professor Francesco Facciolo, chirurgo toracico originario di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, tra gli specialisti coinvolti nell’operazione alla quale dovrà sottoporsi il Pontefice per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L’intervento al Santo Padre è previsto al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Secondo quanto comunicato dalla Santa Sede, il Pontefice sarà ricoverato martedì 13 ottobre, in tarda mattinata, mentre la degenza postoperatoria dovrebbe durare circa una settimana.

Chi è Francesco Facciolo, il chirurgo calabrese che opererà il Papa

Francesco Facciolo è nato a Soriano Calabro il 20 luglio 1953. Nel corso della sua carriera ha acquisito una significativa esperienza nella diagnosi e nel trattamento chirurgico delle patologie che interessano i polmoni e il torace, distinguendosi in un ambito altamente specialistico della medicina.

Tra gli incarichi più importanti del suo percorso professionale figura la direzione dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, struttura di riferimento per il trattamento delle patologie oncologiche.

Attualmente il professore ricopre il ruolo di presidente della Fondazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT), proseguendo il proprio impegno in un settore che richiede competenze chirurgiche avanzate e un costante aggiornamento scientifico.

Papa Leone XIV, il nodulo al polmone e il ricovero al Gemelli

Le condizioni di salute di Papa Leone XIV sono al centro dell’attenzione dopo la comunicazione relativa alla presenza di una formazione circoscritta al polmone, individuata durante recenti controlli medici. Il Pontefice ha annunciato personalmente la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il nodulo, seguendo le indicazioni dei medici.

Il ricovero è previsto per martedì 13 ottobre al Policlinico Gemelli, come precisato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il periodo di degenza postoperatoria indicato è di circa sette giorni.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici ufficiali sulla natura della formazione polmonare. La presenza di un nodulo, infatti, non equivale automaticamente a una diagnosi di tumore maligno: sono necessari accertamenti specifici per stabilirne le caratteristiche.

Proprio su questo aspetto è intervenuto il professor Francesco Facciolo, che in un’intervista a Il Messaggero ha spiegato il significato della scelta chirurgica e le valutazioni mediche generalmente associate a situazioni di questo tipo.

Interpellato sulle prospettive dell’intervento, il chirurgo originario di Soriano Calabro ha espresso una valutazione rassicurante sulla scelta di procedere con l’operazione. “Il fatto che il Papa venga operato significa che la prima scelta è la chirurgia. Questo implica che ci troviamo di fronte ad una situazione molto favorevole dal punto di vista prognostico. Il Santo Padre tornerà a fare il Santo Padre”.

Cos’è un nodulo polmonare? La spiegazione del professore calabrese

Nel corso dell’intervista, Francesco Facciolo ha approfondito anche il significato medico della presenza di un nodulo nel polmone, chiarendo quali accertamenti possono essere necessari per identificarne la natura.

“Dovremmo essere un po’ più precisi e quindi parlare di neoformazione polmonare, cioè qualcosa di neoformato che nel polmone non c’è normalmente. Di fronte ad un nodulo polmonare, la prima cosa da fare è stabilire se è di natura benigna o di natura maligna. E ci sono tutta una serie di procedure da fare che porteranno ad una diagnosi di certezza. Si parte con una radiografia del torace per poi passare ad una Tac con mezzo di contrasto, prima del torace e poi total body. Bisogna cioè studiare cranio, torace, addome e pelvi. E si fa una Pet per studiare la malattia che si manifesta nel polmone ma che è di tutto l’uomo”, ha affermato.

Il chirurgo ha dunque richiamato l’importanza degli esami diagnostici per comprendere le caratteristiche di una neoformazione polmonare e stabilire il percorso terapeutico più appropriato.

Tra gli strumenti citati figurano la radiografia del torace, la TAC con mezzo di contrasto e la PET, esami che possono contribuire alla caratterizzazione della lesione e, quando necessario, alla valutazione dell’eventuale estensione della malattia.

La presenza di un nodulo non permette, da sola, di distinguere con certezza tra una formazione benigna e una maligna. La scelta degli approfondimenti dipende dalle caratteristiche della lesione e dalla valutazione clinica dello specialista.