Il Papa annuncia all’Angelus: “ho un nodulo al polmone, nei prossimi giorni mi opererò”

Il Papa dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone. È stato lo stesso Pontefice ad annunciarlo durante l’Angelus, informando i fedeli delle proprie condizioni di salute e della decisione di seguire le indicazioni dei medici. “I dottori mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni”, ha dichiarato il Papa. Una comunicazione diretta, con la quale il Pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale e che i sanitari hanno ritenuto opportuno procedere alla sua rimozione chirurgica.

Papa, intervento chirurgico previsto per la prossima settimana

Ulteriori dettagli sono stati forniti dal portavoce vaticano Matteo Bruni, che ha precisato i tempi previsti per l’operazione e per la successiva degenza. “L’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”, ha spiegato Bruni. Secondo quanto si apprende, il Papa dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma, mentre il ricovero potrebbe avvenire nella giornata di martedì 13 ottobre. Al momento, tuttavia, non è stata indicata una data definitiva per l’ingresso in ospedale. L’operazione è stata programmata sulla base delle valutazioni dei medici, che hanno consigliato al Pontefice di intervenire per rimuovere il nodulo polmonare.

Gli impegni del Pontefice e il viaggio apostolico di novembre

L’annuncio dell’intervento comporterà alcune modifiche agli impegni del Papa, soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti immediatamente successivi all’operazione. Secondo le informazioni diffuse, l’agenda del Pontefice resta al momento invariata, fatta eccezione per gli impegni più vicini della prossima settimana, che dovranno tenere conto del ricovero e del periodo di recupero postoperatorio. Resterebbe inoltre confermato, allo stato attuale, il viaggio apostolico programmato per novembre, per il quale non sono state comunicate modifiche. Il Pontefice si prepara dunque ad affrontare l’intervento chirurgico nei prossimi giorni, con una degenza ospedaliera stimata in circa una settimana. Ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute e sugli impegni istituzionali potranno arrivare dalle prossime comunicazioni ufficiali del Vaticano.