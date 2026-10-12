Sicilia, Sammartino (Lega) gela De Luca: “candidato del centrodestra? Una barzelletta”

Si accende il confronto politico in Sicilia attorno all’ipotesi di una possibile candidatura di Cateno De Luca con il centrodestra. A chiudere nettamente a questa eventualità è Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana ed esponente della Lega, che liquida la prospettiva con un giudizio lapidario: “una barzelletta”. Una presa di posizione che evidenzia le distanze politiche tra il leader di Sud chiama Nord e una componente della coalizione di centrodestra siciliana, mentre resta aperto il confronto sugli equilibri politici regionali.
De Luca rivendica la propria autonomia in Sicilia
Dal canto suo, Cateno De Luca chiarisce di non considerarsi vincolato nelle proprie scelte politiche regionali, nonostante l’accordo con Fratelli d’Italia sul piano nazionale. Il leader di Sud chiama Nord rivendica dunque la libertà di definire autonomamente la propria linea politica in Sicilia, distinguendo il rapporto instaurato a livello parlamentare nazionale dalle dinamiche e dalle alleanze regionali. Una posizione che mantiene separati i due livelli politici e che non implica, di per sé, un’intesa con la coalizione di centrodestra nell’Isola.