Sicilia, la provocazione del M5S: “Minardo venga con noi in piazza per chiedere le dimissioni di Schifani”

“Invito il commissario di Forza Italia in Sicilia, Minardo, a venire con noi martedì prossimo a chiedere le dimissioni del presidente Schifani. Contribuisca, ma veramente, a staccare la spina al governo peggiore di sempre della Sicilia, ma la smetta di far credere, assieme a Mulè, alla favoletta che esiste una Forza Italia “buona” e una “cattiva” mentre i deputati di maggioranza, compresi quelli forzisti, si spartiscono famelicamente i milioni di euro della variazione di bilancio in discussione all’Ars”. Lo afferma Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle per la Sicilia. “I siciliani non hanno l’anello al naso, come forse loro credono. Per salvare la faccia dalle inchieste di corruzione in cui Forza Italia e la maggioranza sono travolti, per loro basta cambiare il presidente e governare nuovamente la Sicilia per 5 anni. Tanto i siciliani sono “stupidi” e cascano in questi giochini artatamente costruiti con una comunicazione mirata”, evidenzia Di Paola.

“Schifani, però, con la velata, ma neanche troppo, minaccia di dimissioni, ha detto che il re è nudo e ha fatto emergere con prepotente chiarezza, quello che diciamo da tempo: non esistono un’anima “buona” e una “cattiva” del partito del presidente e di Minardo. Delle dure ora l’una: o con Schifani o contro Schifani, ed in quest’ultimo caso i deputati di maggioranza non gestiranno nemmeno un euro per la campagna elettorale e andremo tutti al voto, come tantissimi siciliani auspicano per uscire da un incubo. Presidente Schifani dimettiti”, conclude Di Paola.