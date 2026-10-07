Sicilia, De Luca scuote l’Ars: “Schifani, Forza Italia e il nodo delle pensioni dei deputati”

Si infiamma ulteriormente il confronto politico in Sicilia attorno al futuro del presidente della Regione Renato Schifani. A intervenire con toni durissimi è Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che affida a una lunga dichiarazione la propria lettura delle tensioni delle ultime ore e sostiene che gli equilibri intorno al governatore sarebbero radicalmente cambiati. Il passaggio politicamente più rilevante riguarda quanto sarebbe accaduto, secondo De Luca, durante un incontro a Villa Igiea a Palermo, alla presenza di quelli che il leader di Sud chiama Nord definisce “autorevoli emissari romani”. De Luca lega direttamente questo episodio al futuro politico di Schifani e alla tenuta della legislatura regionale, arrivando a evocare anche il tema della maturazione dei requisiti pensionistici dei deputati regionali di prima nomina. Un intervento che arriva in una fase particolarmente tesa della politica siciliana, mentre lo stesso De Luca prosegue il percorso politico del suo cosiddetto “Governo di Liberazione” e insiste da settimane sulla necessità di ridisegnare gli attuali equilibri tra centrodestra e centrosinistra.

Cateno De Luca contro Schifani: “Renato stai sereno” L’affondo del leader di Sud chiama Nord si apre con un riferimento diretto al presidente della Regione Siciliana. De Luca dichiara testualmente: “Renato stai sereno! Fino a qualche settimana fa i vertici nazionali del centrodestra somministravano “metadone politico” a Renato Schifani per cercare di arrivare a gennaio 2027 senza traumi. Renato ci aveva creduto! Ieri nella lussuosa Villa Igiea di Palermo con autorevoli emissari romani è cambiato tutto! Tra qualche ora arriverà da Forza Italia un altro po’ di metadone perché i deputati regionali di prima nomina (destra, centro e sinistra) non hanno ancora maturato la pensione (4 anni, 6 mesi e un giorno), quindi bisogna resistere fino ad aprile 2027.

I deputati di lungo corso come me non hanno questo problema perché il sistema pensionistico è ad accumulo, cioè si somma questa parziale legislatura con le precedenti ai fini pensionistici. Stanotte anche questo si è discusso nel summit di Palazzo d’Orleans”.