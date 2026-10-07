Caos politico in Sicilia, alta tensione Tajani-Schifani: il nodo è la ricandidatura in Sicilia nel 2027

Sale improvvisamente la tensione politica dentro Forza Italia in Sicilia e il punto di rottura riguarda direttamente il futuro del presidente della Regione, Renato Schifani, e la sua possibile ricandidatura alle elezioni regionali del 2027. Secondo quanto apprende l’ANSA, tra il leader nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il governatore siciliano ci sarebbe stato un colloquio telefonico ad alta tensione, in una fase già delicatissima per gli equilibri interni del partito nell’Isola. Al centro dello scontro politico ci sarebbe soprattutto il destino della candidatura di Schifani per un secondo mandato a Palazzo d’Orléans. Il presidente della Regione considererebbe infatti sostanzialmente scontata la possibilità di correre nuovamente alle Regionali del 2027, mentre a Roma sarebbero progressivamente aumentati i dubbi sull’opportunità di confermare il bis.Una divergenza che, se confermata, apre uno scenario politico particolarmente delicato non soltanto all’interno di Forza Italia, ma più in generale negli equilibri che accompagneranno il centrodestra siciliano verso la prossima scadenza elettorale.

Regionali Sicilia 2027, il vero nodo è il secondo mandato di Schifani È proprio sulla ricandidatura di Renato Schifani che sembrerebbero concentrarsi le principali divergenze. Il governatore siciliano considererebbe infatti il proprio bis come una prospettiva sostanzialmente acquisita. Una convinzione che, secondo quanto emerge dalle informazioni diffuse nelle ultime ore, non sarebbe però più condivisa con la stessa sicurezza dai vertici nazionali del partito. A Roma, infatti, sarebbero aumentati i dubbi sulla possibilità di riproporre Schifani come candidato alla presidenza della Regione Siciliana nel 2027. È questo l’elemento politicamente più significativo dell’intera vicenda. Non una semplice discussione sul funzionamento del partito o sull’organizzazione territoriale, ma un confronto che potrebbe investire direttamente la futura leadership della coalizione alle prossime elezioni regionali. Per Schifani, quindi, la questione riguarda il proprio percorso politico e la possibilità di proseguire per un secondo mandato alla guida della Regione Siciliana. Per Forza Italia, invece, il nodo investe anche la necessità di definire con largo anticipo la linea politica con cui affrontare una delle più importanti scadenze elettorali del prossimo anno.