Serie D, come cambia la classifica dopo Castrumfavara-Reggina

Finisce 2-2 il recupero della 9ª giornata del girone I di Serie D tra Castrumfavara e Reggina. Con questo risultato, gli amaranto riagguantano la vetta, che però è in coabitazione col Sambiase, vittorioso domenica contro la Nissa. I siciliani invece salgono a quota 8 punti. Questa la nuova classifica.
Classifica Serie D girone I
- Reggina 20
- Sambiase 20
- Vibonese 18
- Licata 17
- Milazzo 17
- Avola 16
- Digiesse PraiaTortora 15
- Igea Virtus 15
- Athletic Palermo 11*
- Nissa 9
- Gela 9 (-1)
- Vigor Lamezia 8
- Siracusa 8 (-7)
- Castrumfavara 8
- Modica 7*
- Trapani 5 (-5)
- Ragusa 3
- Enna 2
Prossimo Turno Serie D girone I, 10ª giornata
Domenica 1 novembre
Ore 14.30
Avola-Siracusa
Igea Virtus-Sambiase
Licata-PraiaTortora
Modica-Gela
Nissa-Castrumfavara
Reggina-Ragusa
Trapani-Enna
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Athletic Palermo