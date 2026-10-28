Serie D, come cambia la classifica dopo Castrumfavara-Reggina

La nuova classifica del girone I di Serie D aggiornata dopo il pari tra Castrumfavara e Reggina, recupero della 9ª giornata

Reggina-Nissa pallone serie d
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Finisce 2-2 il recupero della 9ª giornata del girone I di Serie D tra Castrumfavara e Reggina. Con questo risultato, gli amaranto riagguantano la vetta, che però è in coabitazione col Sambiase, vittorioso domenica contro la Nissa. I siciliani invece salgono a quota 8 punti. Questa la nuova classifica.

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 20
  2. Sambiase 20
  3. Vibonese 18
  4. Licata 17
  5. Milazzo 17
  6. Avola 16
  7. Digiesse PraiaTortora 15
  8. Igea Virtus 15
  9. Athletic Palermo 11*
  10. Nissa 9
  11. Gela 9 (-1)
  12. Vigor Lamezia 8
  13. Siracusa 8 (-7)
  14. Castrumfavara 8
  15. Modica 7*
  16. Trapani 5 (-5)
  17. Ragusa 3
  18. Enna 2

Prossimo Turno Serie D girone I, 10ª giornata

Domenica 1 novembre 

Ore 14.30
Avola-Siracusa
Igea Virtus-Sambiase
Licata-PraiaTortora
Modica-Gela
Nissa-Castrumfavara
Reggina-Ragusa
Trapani-Enna
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Athletic Palermo

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