Castrumfavara-Reggina 1-2, gli amaranto passano in vantaggio: ancora Abonckelet!

AGGIORNAMENTI

Primo cambio della sfida: sostituzione per il Castrumfavara C’è il primo cambio della sfida, al 56′. E’ del Castrumfavara, che inserisce Deiana Testoni.

Occasione Castrumfavara da corner, Cusanno manda alto Il Castrumfavara ci prova da corner: colpo di testa di Cusanno, palla alta. Nel capovolgimento di fronte, Alma spreca un contropiede.

Intensità e tanti errori in questo avvio di ripresa Tanta intensità e tanti errori, in questo avvio di ripresa. Il Castrumfavara fa densità in mezzo e la Reggina ha difficoltà a palleggiare.

Comincia la ripresa: si riparte dall'1-1 Si riparte: comincia la ripresa. Si riparte dall’1-1. Nessun cambio al momento.

Incredibile occasione per Magrassi, i difensori salvano sulla linea. Si chiude così il primo tempo Stranissima occasione per la Reggina: Magrassi arpiona il pallone, lotta con due difensori e conclude di testa anticipando il portiere; la palla viaggia velocemente verso la porta ma i difensori salvano sulla linea di porta. Prima dell’intervallo, altro errore in disimpegno di Lancini, che poi riesce a mettere una pezza e interrompere il pericoloso contropiede locale. Si chiude così il primo tempo: 1-1. Al vantaggio di Marchica ha risposto il pari di Alma, immediato. Reggina non bellissima. Serve altro, nella ripresa, per il sorpasso.

Poche emozioni in questa fase Poche emozioni quando manca qualche giro di lancetta all’intervallo. Si è affievolita la spinta del Castrumfavara, che nella prima mezz’ora ha corso davvero tanto e ora rifiata. La Reggina continua ad avere difficoltà di manovra, pur giocando col vento a favore. Bloccato Acquadro, poco nel vivo della manovra Rotulo.

Acquadro da lontanissimo su punizione, il portiere devia in corner. Occasione anche da angolo Doppia occasione per la Reggina. Prima una punizione di Acquadro da lontanissimo, poi Baldan fallisce da due passi su corner. Gli amaranto cominciano a rendersi pericolosi con frequenza.

Gol di Magrassi, ma è fuorigioco: rete annullata La Reggina segna, ma è fuorigioco: Toscano mette dentro per Magrassi, che deve solo ribadire in rete, ma l’assistente segnala offside. Poco dopo, palla recuperata da Abonckelet, la arpiona Magrassi e cade in area, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione, giusta. Giallo anche per Alma, per proteste. Il Castrumfavara tiene gli attaccanti molto alti, costringendo i difensori a rimanere bassi quando la squadra di casa verticalizza. Viste le difficoltà in manovra, per la pressione su Acquadro, la Reggina prova a prendere metri con Lancini. I padroni di casa rimangono bassi ma sono molto aggressivi sulle seconde palle.

La Reggina ritrova subito il pari: Alma trova la rete dell'1-1! La Reggina pareggia subito. Bravissimo Alma, che ruba palla al difensore avversario e si invola verso la porta. Gli amaranto la riportano sui binari giusti, dopo lo svantaggio.

Si sblocca la sfida: Castrumfavara in vantaggio Si sblocca la partita: ha segnato il Castrumfavara. Avevamo evidenziato il coraggio della squadra di casa, che ha approcciato bene. Palla messa in mezzo da Schembari, non interviene nessuno, Marchica in spaccata mette dentro. Difesa amaranto troppo molle: maglie troppo larghe, Toscano in ritardo sull’autore del gol.

Castrumfavara coraggioso. Un corner per parte Castrumfavara coraggioso. Aggressivo sulle seconde palle, non butta il pallone a casaccio ma si dimostra organizzato nel palleggio. Bloccata la principale fonte di gioco amaranto, Acquadro. Primo corner per i locali, dopo il primo per gli ospiti.

Abonckelet ci prova da posizione difficile, esterno della rete Abonckelet effettua il primo tiro in porta della Reggina, palla sull’esterno della rete. Gli amaranto cercano con insistenza la verticalizzazione immediata. Castrumfavara coraggioso sulle seconde palle, dove prova ad andare in pressione.

E' iniziata la partita! E’ iniziata la sfida dello stadio “Giovanni Bruccoleri” di Favara. Reggina in maglia bianca. Pomeriggio soleggiato.