Scontro in diretta TV tra De Luca e Bonelli a Realpolitik: Labate interrompe il sindaco di Taormina e non gli dà più la parola

Scontro televisivo tra Cateno De Luca e Angelo Bonelli durante Realpolitik, il programma di approfondimento politico condotto da Tommaso Labate su Rete 4. Al centro della trasmissione gli scontri avvenuti a Milano, raccontati anche attraverso il collegamento con un’inviata che ha ricostruito quanto accaduto durante le manifestazioni. Il dibattito si è acceso quando è intervenuto il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha cercato di analizzare le ragioni delle proteste e le responsabilità politiche alla base delle tensioni. Le sue parole hanno provocato l’immediata reazione di Bonelli, dando vita a un confronto che si è concluso con l’interruzione dell’intervento di De Luca da parte del conduttore, senza che il sindaco potesse proseguire ed esprimere compiutamente la propria posizione.

De Luca sugli scontri di Milano: “una protesta che parte da lontano, c’è chi istiga a delinquere”

Durante il dibattito, Cateno De Luca ha cercato di allargare la riflessione rispetto ai singoli episodi di violenza, richiamando le responsabilità dell’intero sistema politico. “È una protesta che parte da lontano ed in qualche modo la colpa è di tutto l’arco costituzionale con una miopia complessiva e, tra l’altro, c’è qualcuno che istiga a delinquere”, ha affermato De Luca. Un passaggio che ha immediatamente acceso il confronto in studio, prima che il sindaco potesse sviluppare ulteriormente il proprio ragionamento.

Bonelli attacca De Luca: “faccia i nomi se ha il coraggio”. Labate interrompe il sindaco

Alle parole del sindaco di Taormina ha replicato duramente Angelo Bonelli, che ha contestato il riferimento a chi istigherebbe a delinquere, chiedendo a De Luca di indicare esplicitamente le persone alle quali si stava riferendo. “Faccia i nomi se ha il coraggio”, ha incalzato Bonelli, dando vita a uno scontro verbale che ha impedito al sindaco di proseguire regolarmente il proprio intervento. A quel punto è intervenuto il conduttore Tommaso Labate, che ha tolto la parola a De Luca senza più concedergli la possibilità di completare la propria analisi. Il sindaco di Taormina è stato così interrotto poco dopo aver iniziato a esporre il proprio punto di vista, senza poter chiarire a chi si riferisse con le sue affermazioni né approfondire le considerazioni sulle responsabilità politiche della protesta.