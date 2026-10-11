Viola da brividi, espugnata San Vendemiano! Lampi di talento da Love: l’americano mette la firma sulla vittoria con 20 punti

Dopo il brutto ko interno contro Fiorenzuola, la Viola era chiamata a dare risposte, non soltanto in termini di risultato, ma soprattutto in termini di prestazione. La trasferta della 3ª Giornata di Serie B Nazionale è una delle più delicate del torneo: reggini impegnati contro la Rucker San Vendemiano, una delle squadre più accreditate nelle analisi della vigilia. Le risposte sono arrivate, caratterialmente prima ancora che tatticamente, sotto quest’aspetto servirà lavorare e crescere, ma la strada è giusta.
La Viola ha dimostrato di non aver risentito mentalmente del ko del PalaCalafiore, iniziando bene, ma ancor più importante, restando salda quando San Vendiamo ha rimontato ed è passata in vantaggio. Decisivi i punti di Calvellini (10), sempre prezioso in uscita dalla panchina, così come Marini che dovendo sopperire ai falli di Diouf si è portato a casa 9 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Taflaj (10) e Donadoni (12). L’MVP della gara è però DanielLove: 20 punti in risposta alla pioggia di critiche delle prime due partite, con 5/10 da 2 e 3/5 da 3, percentuali nettamente in crescita.
Nel finale di gara brividi per la rimonta di San Vendemiano con un Da Campo indiavolato (20 punti, gli stessi di Brekic, best scorer Abega con 24) che però non ha segnato le due triple della vittoria allo scadere. Finisce 83-85.
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Fine 4° QT - La Viola vince 83-85
Ultimi 10 minuti di gioco, non muovetevi dal divano o da dovunque voi siate! La partita è stata molto avvincente per tre quarti, con i reggini sempre avanti dal finire del primo periodo di gioco in poi. Ottimo Love fin qui, ancora problemi di falli per Diouf (4). Si parte subito con la tripla di Brekic (64-70). Due per Markovic (64-72). Abenga subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (66-72). Accorcia ancora Abenga (68-72). Tripla pesantissima di Marini che ricaccia indietro i padroni di casa (68-75).
Da Campo accorcia (70-75). Mancano 7 minuti. Realizza Donadoni (70-77). Capitan Romeo, 2 punti pesanti, Viola sul +9 (70-79). Mancano 5 minuti. Da Campo in lunetta: 2/2 (72-79). Altro fallo su Da Campo che è entrato in partita: 2/2 (74-79). Situazione falli in casa Viola: Taflaj e Diouf a 4; Markovic, Love, Donadoni a 3.
Tripla di Da Campo! (77-79). Viola costretta al timeout, si riapre una gara clamorosa! In lunetta Abega, ha i liberi del pareggio: li sbaglia entrambi! Pazzesco, ne ha messi 24 fin qui, è il migliore dei suoi. Ora la palla pesa parecchio per tutti. Mancano 3 minuti. Gabriele Romeo! Il Capitano! Tripla!!! (77-82). Risponde Brekic da 3, partita infinita (80-82).
Realizza Taflaj (80-84). Tripla di Da Campo, letteralmente on fire nel quarto periodo con 12 punti in 8 minuti (83-84). Manca un solo minuto, finale non adatto ai deboli di cuore. Fuori per falli Barattini per SanVe. Mancano 30 secondi. Taflaj in lunetta: fuori il primo… dentro il secondo (83-85). Palla persa da Brekic! Timeout Viola, mancano 15 secondi! Non entra la tripla di Da Campo! Rimbalzo offensivo di Chapelli, ancora Da Campo da 3… fuori! Finisce qui! La Viola vince 83-85!
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Fine 3° QT - Viola avanti 61-70
Si torna in campo per la ripresa. A Donadoni risponde Brekic che guadagna anche un fallo: gioco da 3 punti completato (43-50). Tripla di Donadoni (43-53). Barattini fa 2/2 ai liberi (45-53). Taflaj realizza (45-55). Dall’altra parte due per Onojaife che subisce fallo: gioco da 3 punti completato (48-55). Taflaj ancora, 2 punti (48-57). Magro realizza (50-57). Tripla di Donadoni! (50-60). Risponde Abega da 2 (52-60). Abega stoppa Taflaj, poi dall’altra parte Onojaife mette 2 punti (55-60). Tripla di Love! (54-63).
Love realizza ancora, con fallo! Libero extra a bersaglio (54-66). Abega accorcia (56-66). Tripla di Abega, una spina nel fianco per i reggini (59-66). Rimbalzo offensivo e due punti, il solito Abega… (61-66). Markovic in lunetta: 2 liberi preziosi a bersaglio (61-68). Realizza capitan Romeo (61-70).
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Fine 2° QT - Viola avanti 40-48
Iniziano i secondi 10 minuti di gioco. Morici per Abega, primi due per SanVe (23-25). Due punti per Marini (23-27). Ancora Marini (23-29). Tripla di Markovic servito da Romeo!!! (23-32). Perde palla Morici, San Vendemiano chiama subito timeout! Onojaife subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (25-32). Onojaife ancora in lunetta: 1/2 questa volta (26-32). Love realizza (26-34). Barattini ne mette 2 a cronometro fermo (28-34).
Ancora Love, decisamente più impattante in questa gara rispetto alle prime uscite (28-36). Brekic in lunetta: 1/2 (29-36). Donadoni per Diouf, altri 2 punti per la Viola, saldamente avanti (29-38). Onojaife realizza dalla lunetta (30-38). Tripla di Da Campo, torna sotto San Vendemiano! (34-38). Timeout Viola. Tripla di Love! (34-41). Due per Brekic (36-41). Romeo subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (36-42). Brekic in lunetta: 2/2 (38-42). Tripla di Abati Tourè! (38-45). Abega accorcia dalla lunetta (40-45). Tripla di Calvellini a fine quarto! (40-48). Finisce qui il primo tempo.
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Fine 1° QT - Viola avanti 21-25
Squadre in campo per la palla a 2, si comincia. Coach Carrea schiera capitan Romeo in regia, Love come guardia, Donadoni ala piccola, Taflaj ala forte, Diouf sotto canestro. Tripla di Love in apertura! Era ancora a secco in stagione (0-3). Ancora Love, altri due. Una risposta alle critiche delle prime due gare? (0-5). Accorcia subito Brekic, tripla (3-5). Primi due anche per Diouf (3-7). Schiacciata di Onojaife (5-7). Pareggia San Vendemiano, due punti per Da Campo (7-7).
Tecnico a San Vendemiano: Donadoni sbaglia il libero. Morici pesca Da Campo, tripla a bersaglio (10-7). Abega colpisce da 3, prova a scappare San Vendemiano (13-7): coach Carrea chiama subito timeout. Taflaj risponde da 3, ha funzionato la pausa del coach (13-10). Due liberi per Donadoni, entrambi a bersaglio, la Viola torna sul -1 (13-12).
Tripla pesante di Abega che tira una secchiata d’acqua sul focoso ritorno in campo dei reggini (16-12). Due punti per Love, inizio promettente il suo, sono già 7 i punti in metà quarto (16-14). Entra Calvellini, subito 2 punti e nuova parità (16-16). San Vendemiano sta facendo malissimo alla Viola dalla distanza: altra tripla di Brekic (19-16). Donadoni serve Marini: 2 punti per il centro dei reggini (19-18). Clark recupera palla su errore di Chapelli, poi due per Calvellini per il nuovo sorpasso neroarancio (19-20). Clark in lunetta: 1/2 (19-21). Tecnico a San Vendemiano, Markovic realizza (19-22). Fallo di Abati Tourè che manda Brekic in lunetta: 2/2 (21-22). Tripla di Calvellini in buzzer beater!!! (21-25). Fine primo quarto.