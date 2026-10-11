Viola da brividi, espugnata San Vendemiano! Lampi di talento da Love: l’americano mette la firma sulla vittoria con 20 punti

Dopo il brutto ko interno contro Fiorenzuola, la Viola era chiamata a dare risposte, non soltanto in termini di risultato, ma soprattutto in termini di prestazione. La trasferta della 3ª Giornata di Serie B Nazionale è una delle più delicate del torneo: reggini impegnati contro la Rucker San Vendemiano, una delle squadre più accreditate nelle analisi della vigilia. Le risposte sono arrivate, caratterialmente prima ancora che tatticamente, sotto quest’aspetto servirà lavorare e crescere, ma la strada è giusta.

La Viola ha dimostrato di non aver risentito mentalmente del ko del PalaCalafiore, iniziando bene, ma ancor più importante, restando salda quando San Vendiamo ha rimontato ed è passata in vantaggio. Decisivi i punti di Calvellini (10), sempre prezioso in uscita dalla panchina, così come Marini che dovendo sopperire ai falli di Diouf si è portato a casa 9 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Taflaj (10) e Donadoni (12). L’MVP della gara è però DanielLove: 20 punti in risposta alla pioggia di critiche delle prime due partite, con 5/10 da 2 e 3/5 da 3, percentuali nettamente in crescita.

Nel finale di gara brividi per la rimonta di San Vendemiano con un Da Campo indiavolato (20 punti, gli stessi di Brekic, best scorer Abega con 24) che però non ha segnato le due triple della vittoria allo scadere. Finisce 83-85.