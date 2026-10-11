Risultati 3ª Giornata Serie B Nazionale: super Viola in trasferta, ok Agrigento e Orlandina | CLASSIFICA

La Viola riscatta il ko interno contro Fiorenzuola espugnando San Vendemiano in una delicata trasferta. Primi lampi di talento di Daniel Love che firma 20 punti decisivi per la vittoria dei neroarancio che salgono a quota 4 punti, a ridosso del treno Playoff. Bene due siciliane su tre: Agrigento supera Omegna di una lunghezza, Capo d’Orlando vince con distacco sulla Sangiorgese, ko Piazza Armerina in casa contro Piacenza.
Brescia e Ferrara in vetta a punteggio pieno: la Leonessa vince contro Fiorenzuola, successo ferrarese a Vicenza. Nelle altre gare Legnano batte Desio, Orzinuovi rifila un +32 a Imola.
Risultati Serie B Nazionale Girone A 3ª Giornata
Domenica 11 ottobre
Ore 17:00
Piazza Armerina-Piacenza 62-63
Ore 18:00
Agrigento-Omegna 63-62
Capo d’Orlando-Sangiorgese 82-70
Fiorenzuola-Brescia 74-82
Legnano-Desio 79-67
Ozinuovi-Imola 83-51
San Vendemiano-Viola Reggio Calabria 83-85
Treviglio-Lumezzane 70-87
Vicenza-Ferrara 52-79
Classifica Serie B Nazionale Girone A
- Ferrara 6
- Brescia 6
- Orzinuovi 4
- Piacenza 4
- Capo d’Orlando 4
- Legnano 4
- Agrigento 4
- Viola 4
- Lumezzane 4
- Desio 4
- San Vendemiano 2
- Piazza Armerina 2
- Fiorenzuola 2
- Treviglio 2
- Imola 2
- Sangiorgese 0
- Omegna 0
- Vicenza 0
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A, le partite della 4ª Giornata
Sabato 17 ottobre
21:00
Omegna-Piazza Armerina
Domenica 18 ottobre
Ore 12:00
Sangiorgese-Agrigento
Ore 17:00
Viola-Orzinuovi
Treviglio-Capo d’Orlando
Brescia-Desio
Ferrara-Fiorenzuola
Imola-Legnano
Lumezzane-Vicenza
Piacenza-San Vendemiano