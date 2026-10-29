Sambatello, al via la bitumazione della strada del cimitero: la soddisfazione di “Uniti per Reggio Nord”

Al via a Reggio Calabria i lavori di rifacimento dell’asfalto della strada che conduce al cimitero di Sambatello, un intervento atteso dalla comunità locale per migliorare le condizioni della viabilità e restituire decoro a un’arteria particolarmente importante per i residenti. L’avvio delle opere arriva dopo gli interventi di pulizia effettuati nei giorni scorsi presso le scuole della zona e si inserisce in un più ampio programma di manutenzione stradale destinato a interessare il territorio della zona nord. A esprimere soddisfazione è il consigliere della III Circoscrizione Nord, Antonino Modafferi, appartenente al gruppo Uniti per Reggio Nord, che sottolinea l’importanza di fornire risposte concrete alle esigenze segnalate dai cittadini. Già nel mese di agosto, il consigliere aveva evidenziato le criticità della strada attraverso istanze documentate di richiesta di intervento, sostenendo le sollecitazioni avanzate nel tempo dal Comitato “Pro Sambatello”. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’accesso al cimitero, restituendo dignità e decoro a un luogo particolarmente significativo per la comunità, dove riposano i propri defunti.

Modafferi: “Le Circoscrizioni devono raccogliere le istanze dei cittadini”

Il consigliere Modafferi evidenzia il ruolo delle Circoscrizioni nel rapporto tra istituzioni, cittadini e realtà associative del territorio, richiamando l’importanza della collaborazione per individuare e affrontare le criticità locali. “Il ruolo delle Circoscrizioni è proprio quello di raccogliere le istanze dei cittadini, ascoltare e raccordarsi con le associazioni e i comitati e farsi portavoce delle esigenze del territorio”, sottolinea il rappresentante di Uniti per Reggio Nord. Un lavoro di ascolto e confronto che, secondo Modafferi, assume particolare valore anche alla luce dell’impegno portato avanti negli anni dalle associazioni locali, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sui problemi della viabilità e del decoro urbano durante il periodo di assenza delle Circoscrizioni. In questo contesto si inseriscono anche le richieste del Comitato “Pro Sambatello”, sostenute dal consigliere attraverso le segnalazioni presentate nei mesi scorsi, fino all’avvio dell’intervento sulla strada di accesso al cimitero.

Asfalto e viabilità, lavori previsti anche a San Giovanni di Sambatello e Dimminiti

Il rifacimento della strada del cimitero rientra nella programmazione avviata dalla precedente amministrazione comunale nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione e il rifacimento delle strade della zona nord di Reggio Calabria. Non si tratta, dunque, di un intervento isolato, ma di un’opera inserita in un programma più ampio che dovrebbe interessare progressivamente altre aree del territorio. Secondo quanto già previsto dall’accordo quadro, i lavori dovrebbero proseguire nei prossimi giorni coinvolgendo l’intero territorio di Sambatello, per poi estendersi anche a San Giovanni di Sambatello e Dimminiti. Si tratta di interventi la cui prosecuzione sarà importante per migliorare complessivamente la viabilità e le condizioni delle strade della zona nord. Modafferi richiama quindi la necessità di dare seguito alla programmazione esistente, affinché le opere previste possano trovare concreta attuazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

“Continueremo a vigilare affinché i lavori proseguano e si traducano in risposte concrete per la cittadinanza”, afferma il consigliere della III Circoscrizione Nord, auspicando che l’attuale amministrazione comunale assicuri continuità agli interventi già programmati, così come sta avvenendo a Sambatello. L’attenzione resta quindi rivolta non soltanto al completamento dell’asfaltatura della strada che conduce al cimitero, ma anche alla realizzazione delle altre opere previste dall’accordo quadro. L’obiettivo è che l’intervento appena avviato rappresenti il primo passo di un percorso più ampio di riqualificazione della viabilità e del decoro urbano nella zona nord di Reggio Calabria, attraverso una programmazione capace di rispondere alle esigenze dei residenti e di valorizzare anche le aree periferiche del territorio comunale.