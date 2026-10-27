Sambatello, cambia tutto: strada verso il Cimitero asfaltata entro 48 ore (e non è finita). Cannizzaro: “finora hanno accompagnato i defunti a piedi, non sarà più così”

“Sono arrivato qui a Sambatello assieme all’Assessore Caridi, che ringrazio per l’ottimo lavoro che sta svolgendo anche in questa occasione, per constatare di persona che quanto avevamo programmato in questi giorni insieme stia andando tutto per il verso giusto. Devo dire con soddisfazione che sta andando tutto come da cronoprogramma. Questa strada che voi vedete è quella di accesso principale al cimitero. Abbiamo riscontrato nelle settimane scorse che questa via d’accesso era assolutamente impraticabile, mi è stato raccontato che addirittura le agenzie funebri dovevano accompagnare i defunti a piedi perché la macchina non riusciva a fare accesso direttamente al cimitero. Questo non avverrà più perché tra due giorni, tra 48 ore esatte, questa strada sarà accessibile, la stiamo asfaltando tutta, l’abbiamo ripulita e l’abbiamo messa in sicurezza”.

Ad annunciarlo, in un video sui social, è il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, nel corso di un sopralluogo insieme all’Assessore alle Manutenzioni Nino Caridi. Il primo cittadino annuncia che la strada d’accesso principale al Cimitero di Sambatello sarà riasfaltata e resa accessibile entro le prossime 48 ore. Le agenzie funebri non dovranno più accompagnare i defunti a piedi a causa dell’impraticabilità dell’asfalto.